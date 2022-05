RACETTE, Raymond



À Ste-Anne-de-Bellevue, le 11 mai 2022, à l'âge de 99 ans et 10 mois, est décédé M. Raymond Racette, époux de feu Pierrette Riel.Il laisse dans le deuil ses enfants Denise, Daniel (Josée), André (Diane), Joanne (Pierre) et Sylvie (Claude), ses petits-enfants Josée, Isabelle, Julie, Yvan, Marilou, Hugo, Louis, Andrew, Benjamin et Sophie, ses 23 arrière-petits-enfants, ses frères Claude, Pierre, Luc, André, Michel, Gilles, feu Jean-Marc et feu Jacques, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le vendredi 20 mai 2022 de 14h à 19h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise des Vétérans ou à Fonds Hôpital Ste-Anne Fund Inc.