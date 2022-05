Championne de «Canada’s Got Talent»: la vie de Jeanick Fournier va changer

Elle a fêté sa victoire au champagne, elle enchaîne les entrevues et ira chanter à Las Vegas: la vie de Jeanick Fournier vient définitivement de changer grâce à son couronnement à Canada’s Got Talent.

«C’est fou», a échappé la chanteuse de Saguenay en répondant à l’appel du Journal, mercredi, au lendemain de son triomphe.

Depuis qu’elle a quitté le plateau de Canada’s Got Talent en championne, mardi soir, l’interprète de 49 ans a droit au traitement des stars.

Elle a d’abord célébré avec ses proches. «J’ai pris trois coupes de champagne, une pointe de pizza et je me suis couchée à 1 h. À 5 h, j’étais debout, tout énervée.»

Photo courtoisie, Jag Gundu/Canada's Got Talent

Ce réveil matinal tombait bien, étant donné qu’elle avait une liste longue comme le bras d’entrevues à réaliser avec les médias québécois et canadiens, dont le CBC, le Toronto Star et ET Canada.

«Je suis flabbergastée. Je suis reconnaissante fois 1000 et je vais croquer dans chaque minute», dit Jeanick Fournier, qui a aussi reçu des dizaines de messages de félicitations de personnalités publiques, dont celui d'un autre chanteur connu de sa région, Mario Pelchat.

Enfin des sous

En plus d'une invitation à chanter lors d’un spectacle d’America’s Got Talent à une date qui reste à déterminer, à Las Vegas, la victoire de Jeanick Fournier vient avec une bourse de 150 000$ qui permettra à la chanteuse d’offrir une meilleure vie à son conjoint et leurs deux enfants trisomiques.

«Je ne me casserai plus la tête financièrement, je vais pouvoir déménager de mon petit 4 et demi dans une coopérative à Chicoutimi et offrir une chambre à chacun de mes enfants», dit celle qui a évoqué le projet de s’installer à Québec ou Montréal.

Jeanick Fournier veut aussi continuer de monter sur scène le plus souvent possible et elle rêve d’enregistrer un album.

Remplir son cœur

En se donnant à temps plein à la chanson, elle ne croit plus avoir le temps de travailler comme préposée aux bénéficiaires en maisons de soins palliatifs.

«Je vais quand même toujours avoir un costume de préposée et aller cogner aux portes des maisons de temps à autre pour donner un coup de main. J’adore ça. Ça me nourrit autant qu’être sur scène. C’est une autre façon de remplir mon cœur», confie-t-elle.