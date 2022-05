DUFORT, Léo



À Laval, le 8 mai 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Léo Dufort, époux de Mme Aline Potvin Dufort.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrick (Carolyne), son petit-fils Zachary, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, proches parents et amis.Monsieur Dufort sera exposé au:Propriétaire : Patrick LajeunesseRIVE-NORD |le jeudi 26 mai 2022 de 18h à 21h et le vendredi 27 mai 2022 de 11h30 à 13h30.Un service à l'église Saint-Elzear (16 boul. St-Elzear Est, Laval) aura lieu le vendredi 27 mai à 14h, suivi de l'inhumation au cimetière du même endroit.