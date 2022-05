IMPARATO NATALE, Licia



C'est avec grande tristesse que le 12 mai 2022, à l'âge de 96 ans, s'est éteinte madame Licia Imparato Natale, épouse de feu Giovanni Natale.Elle laisse dans le deuil sa fille Carolina (Valentino), son fils Luigi (Maria), ses petits-enfants Luca, Laura, Cristian et Lorenzo, sa soeur, son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux et nièces au Canada, Angleterre et Italie, parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 23 mai 2022 de 10h à 14h au Mausolée Saint-Martin édifice à l'arrière du complexe funéraireUne cérémonie aura lieu au même endroit à 14h.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.