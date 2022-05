LEMOINE (Des Roches) Pauline



À l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 7 mai 2022, est décédée à l'âge de 91 ans, madame Pauline Des Roches, épouse de monsieur Denis Lemoine, demeurant à Boucherville.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Dominique), sa fille Élise (John), ses petits-enfants Olivier (Mélanie), Frédérique et Vincent, ses soeurs Micheline, Huguette et Nicole et de très proches nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941le jeudi, 26 mai de 14h à 17h et de 18h30 à 21h et le vendredi 27 mai de 13h à 14h. Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le vendredi 27 mai à 14h en chapelle du complexe.