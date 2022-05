BESNER BINETTE, Gabrielle



À Ville St-Laurent, le 20 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Gabrielle Binette Besner, épouse de feu Léo Besner. Elle était résidante à Salaberry-de-Valleyfield, autrefois de St-Clet.Mme Besner laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (feu Michel Gervais), Richard et Yvan (Carole Boulais), l'ensemble de ses petits-enfants, ses soeurs Lucille et Claire (feu Claude Huet) ainsi que tous ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera afin de recevoir vos condoléances le samedi 28 mai 2022 de 10h à 14h au complexe funéraireLes funérailles auront lieu le samedi 28 mai à 14h à la chapelle du complexe funéraire et l'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en privé. D'ici là, nous vous invitons à laisser vos messages de condoléances en visitant l'avis de décès virtuel disponible sur le site web emontpetit-fils.caVous êtes invités à faire des dons à la fondation Alzheimer du Suroît en souvenir de Mme Besner.