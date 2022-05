RICHARD BLAIS, Carmen



Dans le confort de sa maison, auprès de sa fille, est décédée le 1er mai 2022, à l'âge de 84 ans et 8 mois, madame Carmen Richard, épouse de feu monsieur Maurice Blais. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace et y était originaire. Elle était la fille de feu dame Èva Simoneau et de feu monsieur Joseph Richard.Elle laisse dans le deuil sa fille France. Elle s'en va rejoindre de nombreuses personnes aimées au fil des ans mais plus particulièrement son fils, Richard Blais.Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Odilon (feu Anita Goulet), feu Conrad, feu Marie-Marthe (feu Maurice Payette), feu Jean (feu Rachelle Morin), Louisette (feu Bertrand Gagné) et feu Georgette Richard (feu André Bernier);de la famille Blais : Roger (Renée St-Hilaire), Raymond (Marcelle Racine), Gilles (Marie-Andrée Richard) et Christiane (Réjean Caron) ainsi qu'un grand-oncle, René Bouchard.Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces et ses nombreuses amies.Une célébration en sa mémoire a eu lieu le dimanche 15 mai 2022 à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca.