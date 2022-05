Formule E: un calendrier appelé à changer

La prochaine saison de Formule E, qui mettra en scène pour la première fois la troisième génération de voitures (Gen3), ne débutera pas en janvier en Arabie saoudite comme prévu.

C’est ce que le site spécialisé The Race a rapporté, mercredi. Le tout est le résultat d’un report d’un mois de la première manche pour laisser le temps aux écuries de bien comprendre les nouvelles voitures et de les faire homologuer.

L’E-Prix de Dariya, en Arabie saoudite, est la manche initiale du calendrier depuis quatre saisons. Or, la nécessité de repousser le début de la campagne a amené son lot d’inconvénients pour plusieurs promoteurs puisque les courses sont disputées en territoire urbain et que de nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour organiser des événements d’une telle ampleur.

«De toute évidence, l’intérêt des différentes villes du monde et le moment où elles peuvent réellement accueillir des événements, en plus d’autres facteurs comme la météo, signifient que, malheureusement, l'Arabie saoudite ne va pas être la première course», a confirmé Alberto Longo, cofondateur et directeur du championnat, à The Race.

Le Mexique semble en position de tête pour mettre en scène la toute première course avec la Gen3, qui proposera des voitures rechargeables plus légères et plus puissantes. L’escale saoudienne devrait avoir lieu un peu plus tard.

Jusqu’à 15 E-Prix?

Par ailleurs, Longo s’est prononcé sur le nombre d’événements pour la prochaine saison. Cette année, 16 courses sont réparties dans 10 villes différentes avec six programmes doubles. L’année prochaine, jusqu’à quatre autres destinations pourraient s’ajouter.

«Nous sommes en discussion interne, a-t-il confirmé. C'est un fait. Alors, cette année, on est à 10. L'année prochaine, ça va être 12 ou 13 épreuves minimum, ça pourrait même aller jusqu'à 14.»

La FE doit être de retour au Canada avec la tenue de l’E-Prix de Vancouver à l’occasion de la fin de semaine de la fête du Canada en 2023. La première édition était initialement prévue cet été, mais les organisateurs ont été forcés de l’annuler en raison de délais.

La prochaine étape du calendrier 2022 sera l’E-Prix de Jakarta, qui aura lieu le 4 juin. La course sera diffusée sur les ondes de TVA Sports.