Iran: mort d'un deuxième petit guépard asiatique, espèce menacée

Un petit guépard asiatique, félin en danger critique d'extinction, est mort, a rapporté mercredi l'agence officielle iranienne Irna, faisant de ce guépardeau le deuxième à perdre la vie d'une portée de trois née début mai dans un refuge en Iran.

«Nous enquêtons sur les causes de la mort du petit et nous communiquerons la conclusion après l'autopsie», a déclaré Hassan Akbari, responsable au ministère de l'Environnement, cité par Irna.

La sous-espèce «Acinonyx jubatus venaticus», communément appelée guépard asiatique ou guépard d'Iran, est en danger critique d'extinction, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Le 1er mai, l'Iran avait annoncé la naissance de trois petits lors de la première mise-bas en captivité d'un guépard asiatique, dans le refuge de Touran, dans la province de Semanan (Est).

Un premier guépardeau avait perdu la vie quelques jours plus tard en raison d'une «malformation congénitale au poumon gauche».

En janvier, M. Akbari avait déclaré que le pays n'abritait qu'une douzaine de guépards asiatiques.

Le guépard est l'animal le plus rapide du monde et peut atteindre une vitesse de 120 km/h. On le trouve encore dans certaines parties d'Afrique australe, mais il a pratiquement disparu d'Afrique du Nord et d'Asie.

L'Iran, l'un des derniers pays au monde où les guépards asiatiques vivent à l'état sauvage, a lancé un programme de protection soutenu par les Nations unies en 2001.