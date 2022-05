Josh Manson: pas comme dans ses rêves, mais presque

Tous les hockeyeurs rêvent de jouer les héros et de donner la victoire à leur équipe en prolongation dans un match important.

Le défenseur de l’Avalanche du Colorado Josh Manson a vécu ce grand moment, mardi soir, mais ce n’était pas exactement comme il l’avait imaginé.

«Dans mes rêves, [je marquais] avec une seule main ou quelque chose du genre», a-t-il dit en riant pendant les conférences de presse qui ont suivi le gain des siens de 3 à 2 contre les Blues de St. Louis lors du premier match de la série de deuxième tour opposant les deux formations.

«L’important, ce n’est pas comment je me sens, mais plutôt comment toute l’équipe se sent. De voir tout le monde venir à moi pour célébrer, c’était la meilleure chose de tout ça», a ajouté le défenseur.

Manson a touché la cible grâce à un tir des poignets de la ligne bleue pendant que le gardien Jordan Binnington avait la vue obstruée par plusieurs patineurs, dont l’attaquant Gabriel Landeskog.

«Il [Manson] a été capable de se trouver un angle de tir. J’ai juste essayé de me tenir droit devant le gardien et de me pousser à la dernière seconde», a raconté le capitaine des «Avs».

De la détermination

De son côté, l’entraîneur-chef de l’Avalanche, Jared Bednar, a vanté la détermination de son équipe, elle qui a encaissé un but en désavantage numérique en fin de troisième période.

«J’ai aimé la façon dont nous avons joué toute la soirée. Je trouve que nous avons été résilients, a indiqué le pilote. Nous avons évidemment commis une erreur en désavantage numérique. Nous avons changé quatre gars, ce qui leur a donné la vie trop facile.»

«Toute l’année, nous avons dit aux gars d’être résilients et d’être forts mentalement. [...] Nos gars y croient. Ils travaillent fort pour y arriver et ils ont mérité la victoire ce soir [mardi].»

En temps supplémentaire, l’Avalanche a dominé les Blues 13 à 0 au chapitre des tirs au but. Au total dans le match, les vainqueurs ont défié Binnington à 54 reprises. À l’autre bout de la patinoire, le gardien Darcy Kuemper a vu 25 rondelles envoyées en sa direction.

«Nous avons besoin que plus de nos gars performent, a analysé l’entraîneur-chef des Blues, Craig Berube. C’est vraiment de cela qu’il s’agit. Et encore une fois, nous devons effectuer plus de jeux avec la rondelle.»

Les joueurs des Blues tenteront donc dans faire davantage jeudi soir, lorsque les deux équipes renoueront pour le deuxième affrontement de la série. Celui-ci sera d’ailleurs présenté sur les ondes de TVA Sports.