«La fin des faibles»: KJT grand gagnant

Passé de la 7e position à la première en cours de compétition, le MC KJT a été couronné grand gagnant de la deuxième saison de «La fin des faibles», mardi soir.

Au dévoilement des résultats de cette grande finale, le rappeur est arrivé à l’avant-dernière place pour son improvisation, mais il a ensuite obtenu la note parfaite pour son a cappella, ex æquo avec VOICE. Au terme des cinq épreuves, c’est avec un pointage de 113,33/125 qu’il a remporté les honneurs.

Cette victoire est pour lui un immense coup de pouce de la part de son milieu dans lequel il œuvre depuis déjà de nombreuses années en tant qu’animateur radio («Les Arshitechs du son») et rappeur. «C’est la plus grande tape dans le dos que je n’ai jamais eu de ma vie. Ça fait quand même un moment que j’ai commencé à faire ça et d’être validé par ses collègues, ses pairs, c’est vraiment un encouragement et ça va me permettre d’avoir peut-être plus d’impact la prochaine fois que je vais prendre parole publiquement, et quand je vais sortir de la musique, j’ose espérer qu’il y aura un peu plus de gens à l’écoute», a-t-il partagé en entrevue à l’Agence QMI.

En plus de représenter le Québec à la grande finale mondiale de la compétition «End Of the Weak» à New York, toutes dépenses payées, KJT a remporté la production d’un vidéo-clip. Ce qui tombe à point pour le MC qui a de grands projets pour la sortie prochaine de son premier album solo sur lequel il buche actuellement et qui devrait s’appeler «Lettres de noblesse».

Pour son premier disque, dont certaines chansons sont déjà enregistrées, le rappeur ne voulait aucun «featuring» avec d’autres artistes – fait plutôt rare de nos jours sur la scène rap.

«La thématique de mon album, c’est les lettres de noblesse que je gagne d’une main et que je redonne de l’autre. C’était super important pour moi de n’avoir aucun «featuring» sur mon premier album parce que je voulais vraiment prouver que j’étais capable de tout faire seul. Par contre, dans mes prochains albums, il y en aura certainement», a-t-il expliqué.

D’ailleurs, l’idée de faire une chanson avec les huit participants de la dernière saison de «La fin des faibles» n’est pas exclue, elle est même très probable, a confié KJT, ajoutant que tous les candidats étaient emballés par l’idée et qu’ils travaillaient à tout mettre en oeuvre.

«La fin des faibles» sur scène

Les quatre finalistes de la deuxième saison de «La fin des faibles», VOICE, D-Baby, Helmé et KJT seront en spectacle samedi sur la scène du Cabaret BMO à Sainte-Thérèse dans le cadre du festival Santa Teresa. Pour la première fois de l’aventure, les MC se produiront devant public.

Pour l’occasion, ils recréeront la formule vue à l’émission, avec les différentes épreuves. «L’aspect compétitif, moi je le laisse un peu de côté, on va là-bas pour donner un spectacle. Il y aura un gagnant, mais ce sera rigolo. On va se taper dans la main et on va se serrer dans nos bras», a souligné KJT, qui compte tout de même se présenter sur scène chargé à bloc.

KJT a aussi rassemblé un paquet de moments inédits, de «freestyles» et de conversations sur le rap qui ont été captés dans les coulisses de «La fin des faibles». Il les partage sous forme de vlog sur sa chaîne YouTube.