La réserve des Laurentides va ouvrir

Les amateurs de pêche qui ont des réservations valides pour vendredi prochain, le 20, pourront profiter de leur séjour dans la réserve faunique des Laurentides.

L’hiver très neigeux que nous avons connu avait changé la donne, forçant le directeur Mathieu Caron à reporter l’ouverture des territoires.

« Nous travaillons très fort pour l’ouverture des territoires prévus de vendredi afin que les pêcheurs puissent profiter de leur excursion, d’expliquer le directeur. À l’exception du secteur du camping Belle-Rivière, tous les autres seront ouverts, ceux prévus pour le 20. Les secteurs Montagnais, Hirondelle, aux Écorces et Cyriac. Le secteur du Gîte du Berger ouvrira lui aussi, mais avec un plan de pêche modifié parce que plusieurs des lacs de son secteur ne sont pas encore calés. »

Il y aura des restrictions sur l’accès à certains lacs de ces territoires.

« Les pêcheurs comprendront que nous avons dû imposer certaines restrictions pour le début de la saison en raison des conditions. Ils seront invités à pêcher en face de leur chalet et dans certains lacs identifiés autour de ces sites. »

LES ROUTES

Le problème le plus difficile à surmonter sur le territoire, c’est l’état des routes.

« La réserve compte 2000 lacs et 3000 kilomètres de routes forestières, d’expliquer le directeur. Très souvent, un lac est calé, mais la route d’accès est impraticable. Nous ne pouvons pas ouvrir tous les chemins qui mènent à certains lacs. Pour cette première fin de semaine, je conseille aux amateurs d’avoir un véhicule utilitaire. Les véhicules trop bas pourraient avoir la vie dure. Si nous n’avions pas eu la canicule, nous aurions été obligés de reporter l’ouverture à nouveau. »

Le directeur respecte le fait que les amateurs ont hâte de commencer leur saison de pêche.

« Je suis conscient que les gens ont hâte. Nous faisons tout en notre pouvoir pour y arriver. La majeure partie de la réserve est en altitude. C’est plus difficile au printemps, mais par contre, la pêche est toujours bonne au mois d’août. »

Avant de terminer l’entrevue, le directeur avait un message spécial. « Je demande aux gens qui n’ont pas de réservation de pêche de ne pas circuler sur les routes de la réserve. En fin de semaine dernière, certaines personnes ont circulé dans le secteur du lac des Neiges, endommageant les routes de façon importante. Cela pourrait bien entraîner des retards dans l’ouverture de ce territoire. »

Il faudra attendre en début de semaine prochaine pour savoir si l’autre partie de la réserve qui doit ouvrir le 27 sera vraiment disponible.

EN BREF

DORÉ DU LAC-SAINT-JEAN

Le MFFP a décidé de retarder l’ouverture de la saison de pêche du doré à la grandeur des zones 28 et 29 au 1er juin. Cette modification comprend le lac Saint-Jean. Pour compenser, le MFFP a décidé de repousser la fermeture de la saison au 30 septembre. La CLAP, qui gère l’activité de pêche, a déjà installé des pancartes informatives un peu partout sur le territoire. Pour le doré, la limite de prises est toujours de dix par permis de pêche. Il y a une taille maximale de 47 centimètres ou 18,5 pouces à respecter. Il n’y a pas de taille minimale sur le lac Saint-Jean.

TOURNOI ROADFISH

L’organisme Roadfish, qui produit des films de chasse et de pêche, a annoncé que cette saison marquerait la première édition du méga tournoi de pêche à la ouananiche, au lac Saint-Jean.

« Le tournoi va porter le nom de Défi Ouananiche Lac-Saint-Jean. Il va débuter le samedi 4 juin jusqu’au 15 juillet, d’expliquer le grand patron de la CLAP, Marc Archer. Il y aura plus de 75 000 $ en prix. C’est le deuxième plus gros tournoi de pêche au Québec. Nous savons très bien que cet événement va attirer des pêcheurs de partout au Québec et même au-delà des frontières.

Nous demandons aux pêcheurs de bien laver leurs bateaux et leurs remorques, pour éviter que le lac soit contaminé avec des espèces exotiques envahissantes. Nous faisons tout en notre pouvoir pour éviter qu’elles ne contaminent le lac. » Pour vous inscrire, vous devez vous rendre sur la page Facebook Défi Ouananiche Lac-Saint-Jean.