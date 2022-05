«L'air d'aller»: Antoine Olivier Pilon et Catherine St-Laurent dans une fiction à Télé-Québec

Noémie Leduc Vaudry, Antoine Olivier Pilon, Joakim Robillard et Catherine St-Laurent vont se donner la réplique dans la nouvelle série «L’air d’aller», qui sera diffusée l’hiver prochain à Télé-Québec.

Les quatre comédiens vont interpréter des amis atteints de fibrose kystique qui, en apprenant que l’un d’eux risque de mourir avant la fin de la saison chaude, vont avoir une impulsion de vivre et de profiter pleinement du moment présent. Les thèmes de l’amitié, des rêves à matérialiser et de la maladie seront exploités. On décrit le projet comme une «comédie hors-norme, touchante et inspirante qui montre que les gens malades sont parfois plus heureux que les gens en santé!»

PHOTO COURTOISIE

Il s’agira de la première série du poète et romancier Jean-Christophe Réhel. La réalisation a été confiée à Sarah Pellerin et c’est Urbania qui produit. Il s’agit d’ailleurs de sa toute première fiction.

Antoine Olivier Pilon s’est beaucoup illustré au grand écran, notamment dans «Mommy» et plus récemment dans «Sam». Catherine St-Laurent a bien sûr brillé dans «District 31» et aussi dans «La faille» sur Club illico. Joakim Robillard est un habitué de Télé-Québec où il a joué dans «M’entends-tu?», alors que Noémie Leduc Vaudry a été au générique de «L’Échappée» et de «C’est comme ça que je t’aime».

Le reste de la distribution sera annoncé sous peu en vue du début du tournage.