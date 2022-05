Le nouvel objectif de Spieth

TULSA | « Si on m’avertissait que je ne gagnerais plus qu’un tournoi pour le reste de ma vie, celui que je voudrais gagner, c’est celui-ci. » Jordan Spieth n’en demande pas davantage. À cette 104e édition du Championnat de la PGA d’Amérique qui débute jeudi, il cherche encore à compléter son Grand Chelem.

Champion du Tournoi des Maîtres et de l’Omnium des États-Unis en 2015 et vainqueur de l’Omnium britannique en 2017, il ne lui manque que ce trophée de chasse sur le foyer de sa cheminée.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé. En 2015, il a terminé au second rang derrière Jason Day, auteur d’une magistrale performance à Whistling Straits. Sa vraie conquête du fameux Career Grand Slam a commencé en août 2017.

Cette fois, ce sujet est un autre énorme éléphant dans la pièce au club de golf Southern Hills, en Oklahoma, où l’on parle de l’absence du champion en titre, Phil Mickelson, de la « menace » de la nouvelle ligue LIV Golf.

Avec les plus grands

Mais personne n’a oublié ce que l’Américain de 28 ans cherche à accomplir. Il ajouterait son nom à côté de celui des plus grands noms de l’histoire du golf. Seuls Jack Nicklaus, Ben Hogan, Gary Player, Gene Sarazen et Tiger Woods ont réalisé cet exploit.

« C’est mon objectif dans le contexte actuel. Si on m’avait demandé avant ma carrière quel tournoi je souhaitais absolument gagner, j’aurais répondu le Tournoi des Maîtres, car il était mon préféré dans ma jeunesse. »

« Les choses ont changé, a poursuivi le sympathique Américain qui est devenu papa l’automne dernier. Je veux vraiment gagner ce Championnat de la PGA. Sa signification est maintenant différente. À long terme, ce serait incroyable que je puisse dire que j’ai remporté les quatre tournois les plus importants au golf à travers la planète. Ainsi, tu peux te sentir pleinement accompli, je crois. »

Meilleure occasion à Bethpage

À Bethpage en 2019, Spieth avait pourchassé Brooks Koepka et Dustin Johnson sans toutefois être en mesure de s’imposer avec une ronde finale de 71 (+1). Il avait terminé à six coups du vainqueur.

À ses neuf participations au Championnat de la PGA d’Amérique, il compte deux tops 10, soit en 2015 et 2019. Il est bien conscient que ce tournoi d’envergure n’est pas celui auquel il a affiché les meilleurs rendements.

Toutefois, cette édition à Southern Hills le met en confiance. Il a grandi en jouant sur ce type de gazon bermuda. Seuls les verts sont couverts de « bent grass ».

« Je me sens en pleine forme

cette semaine, a assuré celui qui a aligné deux excellentes performances depuis le Masters, dont sa victoire en prolongation à Hilton Head. J’aime ce type de parcours. »

« Il me rappelle le Colonial, mais sur les stéroïdes, a-t-il ensuite imagé à propos de Southern Hills, long de 7556 verges. Il est plus ondulé et on utilise plus souvent le bois de départ. Je m’amuse sur ce parcours et j’estime que mon jeu est à point. Je dois continuer à répéter mon élan. Je ne dois plus me concentrer sur la mécanique de l’élan. J’ai trouvé un équilibre. »

Si Spieth a fait référence au Colonial Country Club de Forth Worth, dans son patelin de Dallas, c’est qu’il y a connu du succès au fil des années. Aux neuf tournois auxquels il a participé, il l’a remporté en 2016 et y compte 7 tops 10.

Plus mature dans ce rendez-vous qui pourrait passer à l’histoire dimanche, Spieth refuse de forcer la note. Si ce n’est cette semaine, il aura encore ses chances. Après tout, il n’est pas encore traversé dans la trentaine.

« Si je reste en santé, j’ai encore 20 chances de gagner ce championnat, a-t-il rappelé. Si j’ai une chance sur 20, c’est une bonne probabilité. »

Trio « blockbuster »

Pour le début de cette aventure, Spieth est accompagné de Tiger Woods et Rory McIlroy dans un véritable trio « blockbuster ». Ils prendront le départ à 8 h 11, heure locale.

On peut donc s’attendre à la folie sur le parcours. L’Américain est impatient de vivre ce moment, lui qui est habitué à l’attention et aux mouvements de foule depuis son incroyable saison de 2015.

Avec Tiger, il sera servi à souhait.

En fin d’après-midi, mercredi, Bryson DeChambeau a annoncé qu’il déclarait forfait en raison de sa blessure à la main.

104e Championnat de la PGA d’Amérique

Parcours : Southern Hills Country Club, Tulsa, Oklahoma

Architecte : Perry Maxwell (1936)

Champion en titre : Phil Mickelson

12 M$ Bourse totale (2,2 M$ au champion)

7556 verges

Normale 70

› Score final du champion lors de l’édition 2007 : 272 coups (-8) par Tiger Woods

› Meilleure avance après 36 trous à Southern Hills : 5 coups par Nick Price en 1994

› Nombre de fois où le champion a mené bout à bout : 7 dont Raymond Floyd à Southern Hills en 1982

› Score moyen lors de l’édition 2007 : 73,02 coups

› Dernière édition ayant requis la prolongation : 2011, Keegan Bradley avait vaincu Jason Dufner

› Meilleure ronde à Southern Hills : 63 par Raymond Floyd (1982) et Tiger Woods (2007)

* 9 h 11 Tiger Woods, Jordan Spieth, Rory McIlroy

* 14 h 36 Jon Rahm, Collin Morikawa, Scottie Scheffler

-11 Southern Hills a accueilli un 8e championnat majeur dans son histoire. En 1994, le Zimbawéen Nick Price avait enregistré le meilleur score, -11, des sept tournois du Grand Chelem. C’était à l’occasion du Championnat de la PGA d’Amérique en offrant une performance dominante.

29 Score de Fred Couples sur le retour en 1re ronde de l’édition de 1982 à Southern Hills. Celui-ci vient au 2e rang de l’histoire après le 28 de Brad Faxon en 1995, sur l’aller du Riviera.

* Heure du Québec

Difficile d’écarter Scottie Scheffler

Avec quatre victoires cette saison, dont celle à Augusta il y a tout juste un mois, c’est difficile d’écarter le golfeur le plus en vogue depuis l’arrivée de 2022. Scottie Scheffler, meneur mondial, retrouve un parcours où il a joué dans ses années collégiales et où il a par ailleurs gagné.

Celui-ci requiert surtout des approches au vert précises et si elles ne le sont pas tout à fait, une pleine maîtrise des courts coups d’approche.

Bien qu’il aurait souhaité en faire davantage le week-end dernier à la Classique Byron Nelson, il se dit reposé et prêt à relever un nouveau défi.

« Je livre mes meilleures performances quand je garde la tête froide et baissée sans porter attention aux bruits extérieurs. »

Même s’il n’en est qu’à sa troisième présence au Championnat de la PGA d’Amérique, Scheffler compte deux tops 10. « Je suis confortable sur les parcours préparés par l’organisation. Je l’étais à Harding Park en 2020. Et je l’étais à Kiawah Island l’an dernier. J’ai solidement joué. Cette année, je ne vois pas pourquoi ce serait différent, car je suis tout aussi confortable sur ce parcours. »

Dans l’un des plateaux les plus relevés de la saison comptant 47 des 50 meilleurs golfeurs au monde, sa tâche ne sera pas des plus simples.

Jordan Spieth cherche à compléter son Grand Chelem alors qu’il a remporté la Classique Héritage RBC il y a trois semaines et terminé au second rang chez lui, au Texas, la semaine dernière lors de la Classique Byron Nelson.

Quand il est sur une lancée et en confiance, Spieth fait des flammèches. Toutefois, il aura à éviter les gaffes qui ne pardonnent pas, comme ce court roulé raté au Masters.

En quête d’un premier titre

Aussi dominant depuis un an, Cantley cherche à signer son premier titre majeur. Et si Jon Rahm parvient à contrôler son fer droit, ses rivaux devront s'en méfier comme la peste. Puissant et précis, l’Espagnol doit aussi se signaler dans les moments importants autour des verts.

Parmi ceux qui volent sous le radar, Shane Lowry est à surveiller avec son jeu de fers et ses approches précises. Le vainqueur de l’édition 2019 de l’Omnium britannique a enregistré des tops 3 à ses trois dernières sorties.

Et Tiger ?

Dans un plateau différent du Masters, le vainqueur de l’édition 2007 devrait résister au couperet. Se disant plus résistant, saura-t-il aligner 72 trous sans tirer de la patte droite ?

Jordan Spieth

28 ans | États-Unis

Présences au Championnat : 10e

Meilleur résultat : 2e (2015)

Victoire 2021-2022 : 1 (Heritage RBC)

Coup gagné sur plateau depuis les tertres : +0,453 (28e)

Capacité à sauver la normale autour des verts : 68,12 % (10e)

Patrick Cantley

30 ans | États-Unis

Présences au Championnat : 6e

Meilleur résultat : 3e (2019)

Victoire 2021-2022 : 1 – Classique Zurich

Taux de verts en coups prescrits : 68,52 % (47e)

Efficacité à sauver les normales autour des verts : 67,07 % (12e)

Jon Rahm

27 ans | Espagne

Présences au Championnat : 6e

Meilleur résultat : 4e

Victoire 2021-2022 : 1 – Omnium Mexico

Taux de verts en coups prescrits : 73,83 % (1er)

Moyenne sur les normales 4 : 3,95 coups (11e)

Scottie Scheffler

25 ans | États-Unis

Présences au Championnat : 3e

Meilleur résultat : 4e (2020)

Victoires 2021-2022 : 4 – Omnium Phoenix, Invitational Arnold Palmer, Players, Masters

Score moyen : 68,92 coups (5e)

Moyenne coup roulé par vert : 1,69 (4e)

Tulsa express

La Coupe Stanley à Southern Hills

Il est encore un peu tôt pour admirer la Coupe Stanley sur un parcours de golf. On cherchait à comprendre pourquoi elle était exposée sur le tertre du 10e trou à Southern Hills au côté de l’imposant trophée Wanamaker. Elle y était en raison du partenariat d’ESPN avec la LNH et la PGA d’Amérique alors que les séries éliminatoires vont bon train dans le circuit Bettman au même moment que le Championnat de la PGA est disputé. Les deux trophées, orientés vers le centre-ville de Tulsa au loin, ont évidemment attiré l’attention des golfeurs. Plusieurs grosses pointures s’en sont approchées, dont Tiger Woods. Mais comme le « protecteur » de la coupe, Mike Bolt, l’a si bien dit : « Tu peux la toucher, tu peux la serrer, tu peux l’embrasser, mais si tu veux la soulever, va la gagner ! ». Même le président des États-Unis ne peut le faire. Le message ne saurait être plus clair.

Spectaculaire

La PGA d’Amérique, comme les autres grands tournois, ne s’arrête pas n’importe où. C’est d’ailleurs le cas cette semaine à Southern Hills, une spectaculaire propriété qui figure dans le top 100 des plus beaux parcours du monde. Outre le golf, l’endroit propose une douzaine de courts de tennis, dont quatre intérieurs, des centres de perfectionnement, des piscines, des glissades d’eau, des stations de jeux pour enfants et bien plus. Un véritable paradis privé, quoi ! À condition de débourser le coût d’entrée d’environ 100 000 $ et ensuite payer des frais annuels de 11 000 $.