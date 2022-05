L’inflation continue de croître au Canada et au Québec

Le taux d’inflation a continué à croître au Canada en avril pour se situer à 6,8 %, un nouveau record depuis 1991 qui s’explique à nouveau par la hausse des prix du carburant, du logement et des aliments.

«L'invasion de l'Ukraine par la Russie à la fin du mois de février a continué d'influencer les prix de l'énergie, des produits de base et, tout particulièrement, des aliments. Le taux de chômage s'est établi à un creux record en avril, et un marché du travail vigoureux tend à exercer une pression à la hausse sur les prix», a notamment expliqué Statistique Canada pour expliquer la hausse de l’inflation, qui atteint un taux jamais vu au pays en plus de deux décennies.

De son côté, le Québec, comme à son habitude depuis quelques mois, s’est accoté à la moyenne nationale en affichant lui aussi un taux d’inflation de 6,8 % sur 12 mois, en hausse de 0,1 point par rapport à mars.