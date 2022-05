Navettes fluviales: le projet pilote élargi à six liaisons cette saison

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a annoncé mercredi le début de la 4e saison de navettes fluviales pour le 4 juin avec l’élargissement de son projet pilote qui passe d’une à six liaisons cette année sur le fleuve Saint-Laurent.

Outre la navette traditionnelle liant Pointe-aux-Trembles au Vieux-Port de Montréal, l’ARTM prévoit l’activation de la liaison entre le Vieux-Port et Boucherville et une autre entre le Vieux-Port, l'île Sainte-Hélène et Longueuil.

Un autre trajet s’ajoutera dès le 6 juin entre Boucherville et le parc de la Promenade Bellerive, ce qui pourrait constituer une alternative pour les citoyens impactés par les travaux du chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Le service express entre le Vieux-Port et l'île Sainte-Hélène sera amorcé le 18 juin, alors que la navette liant le parc de la Promenade Bellerive et l’île Charron sera mise en service le 24 juin, selon le programme de navette fluviale 2022.

En attendant la nouvelle tarifaire le 1er juillet, le titre unitaire est de 5,50 $ et gratuit pour les enfants de moins de 11 ans, alors que les usagers pourraient réserver sur les plateformes de réservation des armateurs à compter du 28 mai.

«L'élargissement du projet pilote permettra d'alimenter nos analyses en vue de déterminer si nous allons de l'avant avec la mise en place d'un réseau pérenne de navettes fluviales», a indiqué dans un communiqué le directeur général de l'ARTM Benoît Gendron.

«C'est un grand pas dans la bonne direction pour à la fois bonifier et diversifier l'offre de transport collectif à Montréal et répondre aux défis environnementaux de notre époque», a ajouté la ministre déléguée aux Transports Chantal Rouleau.