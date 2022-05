Oilers-Flames: une série pas comme les autres

La série de deuxième tour entre les Flames de Calgary et les Oilers d’Edmonton ne sera pas comme les autres confrontations éliminatoires.

• À lire aussi: Paris sportifs: la finale de l’Est attend les Hurricanes

• À lire aussi: Josh Manson: pas comme dans ses rêves, mais presque

C’est du moins l’avis de l’attaquant Milan Lucic.

«L’histoire, la rivalité, tout ce genre de choses donne l’impression que tout est plus amplifié, a dit le vétéran des Flames, mardi, en conférence de presse. Les partisans se sentent davantage impliqués, les émotions sont plus fortes, les médias et les histoires sont plus intenses. Tout est plus amplifié.»

«En tant qu’athlète, tu veux vivre cela et c'est une réalité dans laquelle il faut s’amuser», a ajouté celui qui a porté les couleurs des Oilers de 2016 à 2019.

Il s’agira de la première fois que les Flames et les Oilers s’affrontent en éliminatoires depuis 31 ans et du sixième opus de la «guerre de l’Alberta» en séries.

«C’est ce qui rassemble les gens, a déclaré l’entraîneur-chef des Flames, Darryl Sutter. Quand vous dites "guerre de l’Alberta"... combien il y a de personnes en Alberta? Quatre millions et demi, peut-être? Pour rappeler à ceux ne provenant pas de l'Alberta, nous sommes devenus une province en 1905, je crois. Ça fait donc 116 ans. Qu’est-ce qui rassemble notre province? Trois choses : premièrement le sport, deuxièmement l’église et troisièmement la musique. Pensez-y. C’est le sport qui rassemble l’Alberta en ce moment. Les gens peuvent encourager les Oilers ou les Flames. C’est du sport et c’est génial.»

«C’est super pour la ligue, a poursuivi l’Albertain de 63 ans. C’est formidable pour l’Alberta, surtout avec ce qui se passe avec la COVID-19, le pétrole, la bourse et l’agriculture. Nous en avons tous soupé dans les deux dernières années. C’est donc une bonne chose de voir cette énergie et tout le positif. C’est vraiment génial.»

Le premier match de la «guerre de l’Alberta» s'amorcera à 21 h 30, mercredi soir. Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports.