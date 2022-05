«On se voit au stade» pour la 76e saison de la LBJEQ

La Ligue de Baseball Junior Élite du Québec (LBJEQ) a annoncé lors de sa conférence de presse pour la 76e saison que c’était le retour d’une saison de 42 matchs à travers le Québec. Cette année, la LBJEQ s’est associée au mouvement de sensibilisation de l’équipe de Sport’Aide, alors que la ligue profitera du mois de juin pour promouvoir l’approche « Inclusion - Ouverture aux diversités en milieu sportif ».

Photos Kevin J. Raftery, Jasmin Leroux, Pierre Castera

Lors du lancement de la LBJEQ, les champions en titre, les Bisons de Saint-Eustache, étaient représentés par William Perrin, Nicolas Legault, Luc Desgroseilliers, l’entraîneur-chef Justin L’Archevêque, Alex Simard et Stéphan Ciarlo, le président et gouverneur des Bisons.

Le vétéran entraîneur-chef des Aigles de Trois-Rivières, Rémi Doucet, est entouré de Jaycob Lachance et William Verville.

Les joueurs des Diamants de Québec Mathieu Deschênes et Olivier Bovet entourent leur entraîneur-chef et ancien lanceur du baseball majeur, Karl Gélinas.

Le Royal de Repentigny est représenté par l’entraîneur-chef, Mathieu Granger, Olivier St-Amant et le DG, Marc-André Ronda.

Josué Peley, qui est à la barre des Alouettes de Charlesbourg et qui est également un ancien interprète auprès des Blue Jays, est entouré de ses joueurs Xavier Boutin et Xavier Bilodeau.

Chez les Pirates Chevrolet 440 de Laval, on aperçoit Jacques Continelli (président), Sébastien Rivest (entraîneur-chef), Anthony Charbonneau, Arno Martin, Maxime Fortin, Sébastien Groulx (directeur gérant) et Darren Auger.

Baseball Québec apposera la signature d’inclusion (logo Sport’Aide multicolore) sur les uniformes de toutes leurs équipes Québec. Maxime Lamarche, le DG de Baseball Québec, et Vanessa Riopel, à sa droite, sont entourés de joueuses de l’Équipe Québec.

Lors de la conférence de presse de Sport’Aide, on apercevait Rémi Doucet, l’entraîneur-chef des Aigles Junior, Patricia Landry, l’entraîneuse-cheffe de l’ABC et de l’Équipe Québec, Vanessa Riopel, de Baseball Québec, Victoria Lachance, joueuse des Aigles de Trois-Rivières, et Sylvain Croteau, le DG de Sport’Aide.