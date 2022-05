Quand on étouffe, il faut apprendre à déléguer

Mon mari est décédé de la COVID au début de la pandémie. Ce fut difficile pour moi et mes enfants, car ses papiers n’étaient pas très en ordre, et ça a causé beaucoup de chicanes de famille. Depuis, c’est mon aîné qui a pris la charge de mes affaires, mais les autres ne sont pas contents et pensent qu’il veut les voler, alors qu’il ne fait que remplir le mandat que je lui ai donné. Comment calmer tout le monde et moi aussi ?

Maman de trois

Pourquoi ne pas convoquer une réunion de famille où vous allez mettre vos cartes sur la table, dans la réalité des décisions que vous avez demandé à votre aîné de prendre ? Faite devant un notaire, ce genre de mise au point ne laissera plus de doute dans l’esprit de personne.