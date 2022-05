Québec sera magique

Créé au printemps 2010, le Festival de magie de Québec a connu une croissance fulgurante. La 11e édition qui se déroulera cet été est devenue un des plus grands événements de magie à l’échelle internationale.

L’événement, devenu Québec, ville MAGIQUE !, accueillera, entre le 25 et le 31 juillet, 2500 magiciens de partout sur la planète. Il y aura 500 heures d’animation gratuite offerte au public.

La 28e édition du Championnat mondial de magie FISM, qui se tiendra en marge de cet événement, se déroulera pour la première fois en Amérique du Nord. Baptisé « Olympiques » de la magie, le championnat accueillera 110 compétiteurs de 50 pays.

Porte-parole de l’événement, Luc Langevin n’en revient pas de voir qu’il se déroulera dans sa ville natale.

« Je n’y crois pas encore. C’est la première fois que ça va traverser l’Atlantique. C’est un grand accomplissement », a lancé le magicien-illusionniste, fier d’être associé à cet événement.

Luc Langevin va profiter de la tenue du championnat mondial pour présenter un nouveau numéro.

« J’ai hésité un peu avant d’accepter. Se produire devant des champions du monde, c’est un peu intimidant. Ils connaissent toutes les techniques », a-t-il fait remarquer.

Sept galas, ouverts au public, seront présentés et mettront en vedette 110 magiciens, au Centre des congrès de Québec, en marge du championnat mondial destiné aux magiciens et illusionnistes.

Le Gala des champions du 30 juillet mettra en vedette, à 16 h, les meilleurs magiciens dans sept catégories et récompensera un grand gagnant. Les billets pour les galas sont en vente.

Un modèle

Le volet festival se déploiera un peu partout dans la ville de Québec. Il y aura de la magie à Sillery, à Limoilou, dans le quartier Petit-Champlain, à Place-Royale, et dans un immense site qui sera érigé sur la place Jean-Béliveau, où l’on retrouvera une vingtaine d’installations. Il y aura des spectacles, des prestations spontanées et des ateliers.

Spécialiste des numéros d’évasion, Dean Gunnarson, de Winnipeg, y présentera, les 28 et 31 juillet, un numéro à haut risque. Il y aura même une croisière magique, le 22 juillet sur le Louis Jolliet.

La directrice générale Renée-Claude Auclair est, elle-même, étonnée par la progression de l’événement.

« Il existe des conventions qui réunissent des magiciens, mais il y a très peu d’événements créés pour le public. Nous, lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure, on ne venait pas de l’univers de la magie. On a, naïvement, suivi notre instinct. On a osé. Aujourd’hui, on nous appelle. Nous sommes devenus une sorte de modèle », a-t-elle précisé, lors d’un entretien.

Toute la programmation est en ligne sur festivaldemagie.ca.