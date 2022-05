Rebecca Marino sur le seuil de la Porte d’Auteuil

La Canadienne Rebecca Marino n’est plus qu’à une seule victoire d’accéder au tableau principal des Internationaux de tennis de France, ayant facilement vaincu l’Ukrainienne Katarina Zavatska 6-1 et 6-2 à son deuxième match des qualifications, mercredi, à Paris.

La gagnante a eu besoin de 63 minutes pour disposer de la 210e raquette mondiale. Neuvième tête de série de l’étape prétournoi et 116e joueuse du circuit de la WTA, la Britanno-Colombienne a claqué les sept as de l’affrontement et a réussi six bris en neuf occasions. Elle a profité des ennuis de sa rivale au service, Zavatska empochant 39 % des points disputés quand elle avait les premières balles en main. Au chapitre des coups gagnants, Marino a eu le dessus 25 à 2.

Si elle souhaite se qualifier, l’athlète de l’unifolié devra se défaire de l’Australienne Seone Mendez (223e). Cette dernière a battu l’Américaine Caroline Dolehide (173e) en deux manches de 7-6(7) et 7-5 plus tard en journée.