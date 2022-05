Terrain de l’ancien Pro Gym: consultation publique pour un projet immobilier

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a lancé une consultation publique sur un projet immobilier de plus de 1000 logements situé sur le site de l’ancien Pro Gym, un établissement de la rue Hochelaga qui a souvent été associé au milieu des motards criminalisés.

La démarche porte sur la transformation du site, où l’immeuble commercial qui abritait le gym serait démoli pour faire place à plusieurs bâtiments à «usage mixte».

Le projet prévoit la construction de 1000 unités d’habitation, dont des logements sociaux, abordables et familiaux, une superficie commerciale, et ainsi que des «équipements collectifs et ateliers».

Or, le projet requiert l’adoption d’un règlement à l’arrondissement, puisqu’il déroge à certaines règlementations d’urbanisme, notamment sur les hauteurs autorisées et la densité de construction.

Une première séance d’information aura lieu le 2 juin prochain. Le processus devrait se terminer le 30 août par une séance d’audition des opinions.

Pendant près de 25 ans, le terrain en question accueillait le Pro Gym, qui a souvent été associé au milieu des motards. L’établissement a déménagé en novembre dernier sur la rue Langelier, dans l’arrondissement de Saint-Léonard.