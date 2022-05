Un Pro-Am Gagné-Bergeron rehaussé

Après deux ans d’absence sur la glace, le Pro-Am Gagné-Bergeron reprend du service le 9 août au Centre Vidéotron, avec une brochette de joueurs vedettes de la LNH qui, une fois réunis, pourraient potentiellement briser le plafond salarial !

Blague à part, c’est une toute nouvelle mouture pour l’événement qui amasse des fonds pour quatre organismes venant en aide aux enfants malades, défavorisés ou aux besoins particuliers.

Jusqu’ici, 19 joueurs ont confirmé leur présence, et le but est d’en attirer 24 pour évoluer aux côtés de huit amateurs. Le plan est d’en arriver à regrouper quatre joueurs professionnels et un amateur sur la glace par équipe.

En plus des habitués comme Patrice Bergeron, Simon Gagné et Jonathan Marchessault, des joueurs de la trempe de Jonathan Huberdeau, Jack Eichel, Alexis Lafrenière et Charlie McAvoy se sont engagés à être sur place.« Pour les spectateurs présents, le spectacle hockey sera clairement rehaussé, avec du jeu qui va ressembler à celui de la Ligue nationale », a promis le nouveau président du Pro-Am Gagné-Bergeron, Bruno Guay.

Amateurs choyés

Par le passé, l’événement rassemblait davantage de joueurs amateurs pour se mêler aux pros. Cette fois, les huit amateurs présents débourseront la coquette somme de 10 000 $ pour prendre part à l’activité, mais leur présence parmi les grands s’annonce plus saisissante.

« Le but reste de ramasser le plus d’argent possible pour nos fondations. On a besoin de nos amateurs pour ça, mais il fallait améliorer le spectacle sur la glace. Je voyais les spectateurs payer 25 $ et le spectacle était correct, mais pas à mon goût. Le spectacle sera beaucoup mieux », a indiqué Simon Gagné, qui est derrière le Pro-Am qui porte son nom depuis le début.

« Les amateurs auront vraiment un meilleur feeling quant à savoir ça ressemble à quoi, une chambre de pros. Ils verront mieux, aussi, c’est quoi la vitesse des professionnels sur la glace », a-t-il ajouté.

Dans les années passées, le Pro-Am a attiré quelque 10 000 spectateurs au Centre Vidéotron.

Les organisateurs ne cachent pas qu’ils cherchent encore à attirer quelques autres grosses pointures, dont un joueur en particulier dont ils n’ont pas voulu dévoiler l’identité.

Est-ce que les Sidney Crosby de ce monde pourraient répondre à l’appel ?

« On a déjà plusieurs gros noms, mais si les autres sur lesquels on travaille acceptent, on peut facilement penser à 12 000, 15 000, ou même remplir la bâtisse », a titillé Bruno Guay, sans ouvrir davantage son jeu.

Grand retour

Après deux éditions de défis hors glace pendant la pandémie, le Pro-Am revient à ses racines avec une 12e édition sur la patinoire. En incluant les deux dernières éditions, l’événement a 14 ans et a permis d’amasser à ce jour 2,1 millions.

« Il a fallu redémarrer la machine ; c’est gros, le Pro-Am. Il en est passé du monde en 14 ans, mais ça n’a jamais arrêté de grossir. On veut aller jusqu’à 24 pros, il nous manque idéalement un gardien et trois défenseurs », a noté le vice-président, Alain Rioux.

Comme par le passé, le tailgate d’avant-match aura lieu. Les équipes représentées seront les Golden Knights de Vegas, avec Jonathan Marchessault comme capitaine, ainsi que les Bruins de Boston, avec Patrice Bergeron dans le même rôle.

L’histoire ne dit pas encore si à ce moment, il sera considéré comme joueur actif ou retraité.

« On parle souvent avec Patrice, mais pas de ça. Est-ce qu’il va se retirer ? Je ne sais pas », a laissé planer Alain Rioux, tandis que le bon ami de Bergeron Simon Gagné s’est aussi fait muet sur le sujet.

Les billets sont en vente sur gestev.com ou au 1 855 790-1245. Les quatre organismes bénéficiaires sont Le Pignon Bleu, Leucan, la Fondation Maurice Tanguay et la Fondation Philippe Boucher.

LES PROFESSIONNELS PRÉSENTS

Attaquants

Patrice Bergeron (Bruins de Boston)

(Bruins de Boston) Alex Chiasson (Canucks de Vancouver)

(Canucks de Vancouver) Phillip Danault (Kings de Los Angeles)

(Kings de Los Angeles) Simon Gagné (retraité – Flyers de Philadelphie)

(retraité – Flyers de Philadelphie) Yanni Gourde (Kraken de Seattle)

(Kraken de Seattle) Alexis Lafrenière (Rangers de New York)

(Rangers de New York) Jonathan Marchessault (Golden Knights de Vegas)

(Golden Knights de Vegas) Vincent Lecavalier (retraité – Lightning de Tampa Bay)

(retraité – Lightning de Tampa Bay) Nicolas Roy (Golden Knights de Vegas)

(Golden Knights de Vegas) William Carrier (Golden Knights de Vegas)

(Golden Knights de Vegas) Jack Eichel (Golden Knights de Vegas)

(Golden Knights de Vegas) Jonathan Huberdeau (Panthers de la Floride)

(Panthers de la Floride) Mathieu Joseph (Sénateurs d’Ottawa)

Défenseurs

Marc-Édouard Vlasic (Sharks de San Jose)

(Sharks de San Jose) Charlie McAvoy (Bruins de Boston)

(Bruins de Boston) Thomas Chabot (Sénateurs d’Ottawa)

(Sénateurs d’Ottawa) David Savard (Canadien de Montréal)

(Canadien de Montréal) Pier-Olivier Joseph (Penguins de Pittsburgh)

Gardiens

Samuel Montembeault (Canadien de Montréal)

*Joueurs en discussion

Marc-André Fleury (Wild du Minnesota), Louis Domingue (Penguins de Pittsburgh), Malcolm Subban (Sabres de Buffalo)