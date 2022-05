MICHAUD, Yolande



Entourée de ses enfants, le jour de son 85e anniversaire de naissance, est décédée le 5 mai 2022, dame Yolande Michaud, fille de feu David Michaud et de feu Hélène Richard de Kamouraska.Ex-épouse de feu Jean-Léon Pelletier, elle laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Daniel Bourque), Valérie (Martial Nadeau) et Frédéric (Cathy Roberge), ses petits-enfants: Marianne, Geneviève, Émilie, Jonathan, Ève Lorie, Alexandre et trois arrière-petits-enfants: Jade, Gisèle et Alex; ses frères et soeurs: Claire (feu Léo LeBlanc), feu Sr Pauline a.s.v., Lucille (feu Germain Prince), Magdeleine (feu Clément Bossé), feu Gilbert, Céline, Richard (Pierrette Brousseau), Jean (Jeannine Blanchard), Françoise, Marie-Hélène (Gilles Loranger) ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Elle fut Directrice des services administratifs au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes de St-Michel de Bellechasse et Chef des services comptables au Centre hospitalier Courchesne de Québec durant les années 1980. Elle oeuvra également pendant les années 90 au Parados de Lachine, Centre d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.La famille vous recevra le samedi 28 mai 2022 de 13h à 16h au:DES DEUX-RIVESCENTRE DU PLATEAU693 AV. NÉRÉE-TREMBLAYQUÉBEC, QC G1N 4R8Un remerciement bien spécial au Dr Nathalie J. Morin et au Dr Simon Gagnon O.R.L. pour les soins prodigués pendant plus de 15 ans.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).La mise en terre des cendres aura lieu au cimetière de Kamouraska à une date ultérieure.