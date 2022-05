LALONDE, Henri, F.É.C.



Frère Henri Lalonde, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à Laval le samedi 14 mai 2022, à l'âge de. Fils de Hugh Lalonde et de Célina Brisson, il naquit à Casselman, Ontario, le 13 février 1922. Entré chez les F.É.C. en 1938, il se dévoua à l'éducation des jeunes à Lachine, à Hull et surtout à Montréal (Mont-St-Louis) où il enseigna pendant une trentaine d'années. Il a été bénévole pendant 18 ans au Baluchon pour aider les jeunes dans leurs devoirs scolaires. Retraité depuis 1986, il était en charge du chalet des F.É.C. à St-Adolphe-d'Howard.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses soeurs et son frère : Régina Groulx, Antoine Lalonde, Anna Bourgon et Aline Renaud. Il laisse aussi une belle-soeur : Terri Britton ainsi que plusieurs neveux et nièces.Funérailles le jeudi 26 mai, à 11 h, à la(salle Toussaint-Dufresne)300, ch. du Bord-de-l'Eau, LavalAccueil à compter de 9 h 30. Un goûter suivra la célébration.