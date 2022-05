PAQUIN, Thérèse (Moisan)



À Greenfield Park, le 22 avril 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Paquin (Moisan), épouse de M. Gaston Paquin. Aînée de plusieurs frères et soeurs maintenant décédés, elle était la fille de feu M. Philippe Moisan et feu Mme Eliane Lamarre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (feu Jean Lemire), Serge (Jacqueline Landry) et Jacques, ses petits-enfants Geneviève, Caroline, Emmanuelle (Didier Duplech) et Jordan, ses arrière-petits-enfants Juliana, Lucas, Alya, Maika, Victoria ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 22 mai 2022 de 9h à 12h à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2(450) 463-1900Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 12h à La Maison Darche. Par la suite, un buffet sera servi aux parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du deuxième étage de la tour 2 de la résidence des Jardins Intérieurs de Saint-Lambert pour le support accordé à notre mère durant tout le temps de son séjour.