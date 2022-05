«Arlette», mettant en vedette Maripier Morin, sortira en salle cet été

Le film Arlette, qui met en vedette Maripier Morin, prendra l’affiche le 5 août prochain.

Réalisée par Mariloup Wolfe (Jouliks) d’après un scénario signé Marie Vien (La passion d’Augustine), cette comédie dramatique nous entraîne dans les coulisses de l’Assemblée nationale où une jeune femme (Maripier Morin) se fait confier le poste de ministre de la Culture afin de rajeunir l’image du gouvernement. Gilbert Sicotte, David La Haye, Paul Ahmarani, Benoît Brière et Anne Casabonne font aussi partie de la distribution.

Arlette marquera un retour au grand écran pour Maripier Morin, quatre ans après la sortie de La chute de l’empire américain, le plus récent film de Denys Arcand dans lequel elle jouait aux côtés d’Alexandre Landry.

Il s’agira aussi d’un retour sous les projecteurs pour l’actrice et animatrice qui s’est fait très discrète depuis qu’elle a été ciblée par des allégations de harcèlement sexuel et d’agression physique formulées par Safia Nolin en juillet 2020. Après avoir pris une pause professionnelle pendant laquelle elle a notamment admis avoir déjà eu des problèmes de dépendance à l’alcool et à la cocaïne, Maripier Morin a effectué une rare apparition publique l’automne dernier, sur le tapis rouge de la première du film Aline.

Elle a annoncé la semaine dernière qu’elle deviendra bientôt mère et qu’elle donnera naissance à son premier enfant vers la fin du mois.