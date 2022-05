Balado | ON A TOUS UN RÔLE À JOUER pour protéger les personnes en situation de vulnérabilité

Mère d’un enfant autiste maintenant majeur et fille de parents vieillissants, l’écrivaine Kim Thúy a eu un véritable coup de cœur pour la loi qui entrera en vigueur, en novembre prochain, pour mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité.

Avec l’arrivée de nouvelles mesures, comme la mesure d’assistance, cette loi permettra de faciliter la vie des personnes qui vivent certaines difficultés et celles des proches qui les soutiennent. Plus encore, elle permettra d’offrir des mesures de protection mieux adaptées aux besoins et à la situation de chaque personne inapte.

C’est pour faire connaître cette loi inclusive et bienveillante au grand public que Kim Thúy a accepté d’être à la barre du tout nouveau balado On a tous un rôle à jouer.

Sa mission: démystifier la protection des personnes au Québec et lever le voile sur les changements en préparation en rencontrant des intervenants passionnés par le sujet, le temps de quatre épisodes riches en informations et en émotions.

Balado On a tous un rôle à jouer: quatre épisodes enrichissants

Nancy Auger, responsable de ressources d’hébergement pour personnes en situation de vulnérabilité, Isabelle Tremblay, directrice générale de l’Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées et Me Michel Beauchamp, notaire émérite, sont au nombre des intervenants rencontrés par Kim Thúy.

Au fil des épisodes, Kim et ses invités abordent l’évolution de la protection offerte au Québec et nous font découvrir la réalité des personnes en situation de vulnérabilité.

Ils nous sensibilisent au rôle que chacun peut jouer lorsqu’il est question de bientraitance et de protection des plus vulnérables. Plus encore, ils nous démontrent que l’épanouissement passe aussi par la valorisation de l’autonomie. Du contenu fort intéressant et touchant à écouter illico!

Premier épisode – Agir comme représentant légal:

Kim Thúy lance la série en allant à la rencontre de deux membres de l’équipe du Curateur public du Québec, Marie-Soleil Messier et Marjorie Thivierge. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi sert cet organisme ou questionné sur les responsabilités des différents représentants légaux, c’est l’épisode à écouter! À force d’exemples concrets, elles nous offrent une meilleure compréhension de la mission du Curateur public et de l’importance capitale des représentants légaux.

Écoutez l’épisode!

Deuxième épisode – L’évolution de la protection au Québec:

Avec son invité, Me Michel Beauchamp, notaire émérite, Kim nous propose un véritable voyage dans le temps. On y découvre en quoi la protection des personnes a évolué au cours des années et ce à quoi on peut s’attendre avec les changements annoncés par le Curateur public (introduction de la mesure d’assistance, modulation de la tutelle, abolition de la curatelle et plus encore!).

Écoutez l’épisode!

Troisième épisode – L’importance de favoriser l’autonomie:

On écoute avec intérêt le récit de Mme Nancy Auger, responsable de ressources d’hébergement, qui accueille des personnes en situation de vulnérabilité depuis plus de 20 ans. Elle nous ouvre la porte sur les défis que vivent ces personnes au quotidien et raconte de manière émouvante l’importance de les soutenir afin qu'elles puissent s’épanouir et être les plus autonomes possibles.

Écoutez l’épisode!

Quatrième épisode – L’important rôle des organismes:

La série se conclut avec une discussion entre l’animatrice et Isabelle Tremblay, directrice générale de l’Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH). Ensemble, elles discutent de l’apport des organismes de représentation et de défense des droits à la loi qui entrera en vigueur en novembre prochain. Elles soulignent le rôle primordial des organismes de proximité et l’impact positif qu’aura la loi dans la vie des plus vulnérables.

Écoutez l’épisode!

Connaissez-vous bien le rôle du Curateur public du Québec? En plus d’être l’organisme qui veille à la protection des personnes inaptes et au patrimoine des mineurs, il veille à sensibiliser la population aux enjeux liés à la réalité des personnes en situation de vulnérabilité.

Pour en apprendre plus sur la loi qui modernisera l’offre de service du Curateur public du Québec et tout connaître des changements annoncés, écoutez le balado On a tous un rôle à jouer et visitez le Québec.ca/mieuxprotéger.