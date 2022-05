Demers Boileau, Cécile



Paisiblement entourée de ses enfants, à son domicile, est décédée le lundi 4 avril 2022, notre maman bien-aimée, Cécile Boileau Demers, à l'âge de 92 ans. Elle a rejoint l'amour de sa vie, Claude Demers pharmacien.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel Demers (Star Jenkins), Josée Demers (Jacques Fortier), Denis Demers (Lucie Turcotte); ses deux petits-fils: Jason Demers (Catherine de Lanauze), Tommy-James Demers (Sara Craft); son beau-frère Jean Pelletier (feu Anne-Marie Demers).L'ont précédée dans le trépas, Raymonde Boileau, Jacques Boileau (feu Marcelle Leclerc), Françoise Boileau (feu Jean-Guy Dutrisac), Claire Boileau (feu Armand Lamarre).Elle laisse également dans le deuil Mme Yvette Turcot, Gaston Gingras ami et fidèle employé de toujours; plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Un grand et sincère remerciement au Dr Marcel Dumont pour sa grande disponibilité et ses bons soins durant toutes ces années.Un remerciement spécial à Mme Édith Beaupré, infirmière à domicile, pour sa compétence, son dévouement et son écoute durant les derniers mois de sa vie.Remerciements au personnel auxiliaire pour leurs bons soins.Merci à Marie-Josée Blanchette, ergothérapeute, pour sa compétence et sa disponibilité.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 mai, de 14h à 16h et de 19h à 21h ainsi que le samedi, jour des funérailles, à compter de 11h30, au2500, ST-CALIXTE, PLESSISVILLELes funérailles seront célébrées le samedi 28 mai 2022, à 14h, en l'église St-Calixte de Plessisville.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Des formulaires sont disponibles sur notre site internet.