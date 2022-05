Cyberattaque au Collège Montmorency: des données personnelles ont bien été compromises

Victime d’une cyberattaque la semaine dernière, le Collège Montmorency de Laval confirme que «certains renseignements personnels ont potentiellement été compromis» parmi ses étudiants et son personnel.

L’établissement a fait savoir que toute sa «communauté» pourra bénéficier sans frais des services d’une «société offrant de la surveillance de dossier de crédit».

«En quelques jours, nous avons stabilisé notre environnement, mené de manière diligente et rigoureuse l'analyse, identifié certaines données visées et informé notre communauté en continu. En tout temps, la transparence, la rigueur et la bienveillance ont guidé nos actions», a indiqué la direction du Collège dans un communiqué.

L’enquête amorcée à la suite de l’attaque tend à démontrer que certains renseignements personnels se trouvant sur les serveurs informatiques du Collège Montmorency pourraient être tombés dans les mains de gens malintentionnés.

«Actuellement, selon l'information que nous détenons, une partie seulement des systèmes informatiques du Collège semble avoir fait l'objet d'exfiltration de données, et ce, pour une période limitée, ce qui explique que nous n'avons aucune preuve qui confirme que les informations relatives aux étudiantes et aux étudiants sont mises en cause», a tenu à préciser la direction.

Malgré l’absence de réseau internet à l’intérieur des murs de l’établissement, les cours et les activités se poursuivront jusqu’à nouvel ordre.