Fin de l’état d’urgence à Montréal

Près de six mois après son entrée en vigueur, l’agglomération de Montréal déclare la levée de l’état d’urgence local. Une décision prise alors que la situation pandémique s’améliore.

Par communiqué, Montréal a expliqué avoir pris cette décision en raison de plusieurs facteurs, dont le taux de vaccination élevé, l’amélioration de la situation et la fin des restrictions sanitaire au niveau provincial.

«Malgré la levée de l'état d'urgence, Montréal et ses partenaires resteront vigilants face à l'évolution de la pandémie et suivront attentivement la situation. Si des changements surviennent, l’agglomération sera prête à prendre les meilleures décisions et actions», est-il précisé dans le communiqué de la Ville.

On y indique également qu’une coordination et des communications régulières seront maintenant entre la Ville de Montréal, la Santé publique et le Centre de sécurité civile.

L’état d’urgence avait été déclaré le 12 décembre dernier, et devait être renouvelé chaque semaine par l’administration municipale. Il avait également été instauré pour la période entre mars 2020 et août 2021.

La Ville s’est notamment servie des pouvoirs que lui octroie l’état d’urgence pour prêter des sites municipaux à des organismes communautaires, ainsi que pour offrir un support logistique pour l’ouverture de haltes alimentaires et de centres d’hébergement.