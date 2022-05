La série «Nous» va se conclure au terme des 12 prochains épisodes

La série Nous va se conclure cet automne sur Club illico, a appris l’Agence QMI lors d’une visite sur le plateau de tournage, jeudi, dans le quartier Saint-Henri, à Montréal.

L’œuvre écrite par Dominick Parenteau-Lebeuf et réalisée par Yannick Savard n’a en effet pas été renouvelée par Québecor Contenu. La productrice Anne Boyer, de Duo Productions, a confirmé la nouvelle. Ainsi, deux saisons totalisant 24 épisodes seront finalement produites.

Joël Lemay / Agence QMI

Les 12 derniers épisodes n’en seront pas moins intéressants et permettront de boucler la boucle, notamment toute l’histoire entourant Camille (Marianne Fortier), qui a été trahie par ses parents Anne et Claude (Élise Guilbault et Marc Béland). Toute sa vie, ces derniers lui ont fait croire que son frère jumeau Baptiste était décédé à la naissance, alors qu’il a plutôt été abandonné parce qu’il avait la trisomie 21. Ce lourd secret, en explosant, a profondément blessé Camille, qui a quitté la maison familiale où elle occupait un studio.

«Tout le monde autour de Camille va se ramasser avec quelques répliques assassines», a dit son interprète, Marianne Fortier, à propos de la deuxième saison, qui doit atterrir sur Club illico en octobre prochain.

Joël Lemay / Agence QMI

«Camille est difficile à excuser certaines fois, mais en même temps c’est compréhensible, car il y a énormément de souffrance. C’est de réaliser que pendant 24 ans tu as vécu dans le mensonge et ce sont les personnes que tu aimes le plus au monde qui t’ont menti. C’est dur à digérer et ça va lui prendre du temps», a poursuivi la comédienne en entrevue avec l’Agence QMI.

La productrice Anne Boyer a expliqué «qu’il faut pardonner pour soi, car c’est horrible d’avoir du ressentiment».

Camille va vouloir reprendre le temps perdu avec son frère, qui s’appelle maintenant Diego. «Elle va vouloir le connaître, il va être très présent», a souligné Dominick Parenteau-Lebeuf.

Quant à la mère de Camille, Anne, elle va aller mieux côté santé, malgré l’échec de sa relation avec sa fille, parce que quelqu’un va l’aider à y voir plus clair.

Dans la deuxième saison, on va aussi «creuser» plus profondément dans la trame de chacun des cinq amis qui, rappelons-le, se sont retrouvés par hasard, sous le coup du destin, 24 ans après leur naissance survenue à quelques heures d’intervalle dans le même hôpital.

Dominick Parenteau-Lebeuf a expliqué, à propos de ces autres personnages principaux, qu’Alexis va aller mieux en prenant la tête des Caboches vertes et en prenant sa médication traitant sa bipolarité. «C’est intéressant de le voir cheminer dans une certaine stabilité. Il va exposer ses œuvres miniatures. Ça va mieux, donc, mais en même temps sa relation avec Camille l’affecte.»

Margaux (Laetitia Isambert), elle, va continuer de «s’enfoncer dans les méandres tortueux» de sa relation toxique avec Guillaume (Philippe Thibault-Denis). Anaïs va pour sa part vivre une «quête inconsciente» liée à son père, ce qui «va l’amener à faire une grosse gaffe». Anaïs va aussi «jouer un rôle assez central dans une autre trame secrète de la saison», a révélé Mme Parenteau-Lebeuf.

Joël Lemay / Agence QMI

Enfin, avec Thibault (Kevin Ranély) on est dans les répercussions liées à son viol. «Il commence en enfer et va tenter d’en sortir. Comment sort-on de ça quand on a déjà une tendance à l’autodestruction», a demandé l’autrice.

Les tournages de Nous vont se boucler dans neuf jours, soit au début juin.