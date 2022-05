The Sacrifice Game: un film d’horreur tourné à Montréal

Avec l’été qui pointe le bout de son nez, les productions étrangères commencent tranquillement à converger vers la Belle Province. En attendant la visite de l’équipe de Scream 6 à compter du mois prochain, Montréal accueille depuis quelques jours le tournage d’un autre film d’horreur américain, The Sacrifice Game.

Second long métrage de la réalisatrice américaine Jenn Wexler (après The Ranger, sorti en 2018), The Sacrifice Game mettra en vedette l’acteur canadien d’origine égyptienne Mena Massoud, la star du dernier film Aladdin. Il sera entouré notamment de Chloe Levine (The OA), Gus Kenworthy (American Horror Story) et Olivia Scott Welch (Fear Street).

Campée sur le campus d’un collège pour filles pendant les vacances de Noël de 1971, l’intrigue de The Sacrifice Game s’articulera autour de deux étudiantes dont la quiétude est menacée par la visite d’intrus, au milieu de la nuit. Le film sera distribué par Shudder, une plateforme de diffusion en ligne consacrée au cinéma d’horreur.

Frissons en ville

The Sacrifice Game ne sera pas le seul film d’horreur américain à être tourné à Montréal cet été. Au début juin, les réalisateurs américains Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett débarqueront dans la métropole pour orchestrer le tournage du sixième volet de Scream (Frissons), la populaire saga horrifique créée par le cinéaste américain Wes Craven en 1996.

Courteney Cox (une des vedettes originales de la franchise), Jenna Ortega, Hayden Panettiere et Mason Gooding ont déjà confirmé leur présence dans ce nouveau film d’un budget de 35 millions de dollars. Le tournage de Scream 6 devrait se prolonger pendant tout l’été à Montréal.