Boulangeries à découvrir

Ces boulangeries se distinguent par un savoir-faire louable, un respect du produit, ainsi qu’un « savoir-mettre-de-l’avant » les grains du Québec. Chaque pain élaboré par ces artisans représente une histoire, un partage, qui prend la forme soit d’une miche, d’un bâtard, d’une ficelle, d’une fougasse ou d’une baguette. Peu importe votre choix, vous serez certains que le pain sera aussi bon au goût que pour vous ! Voici quelques bonnes boulangeries où mettre la main sur votre pain quotidien.

Le Tamelier

Photo courtoisie

Cette boulangerie qui a à peine un mois d’activité est un rêve devenu réalité pour Mathieu Lhomelet, ce jeune boulanger bourré de talent. Lui qui a fait ses preuves en boulangeant dans les plus grandes maisons de Montréal propose enfin un produit entièrement à son image, où techniques et savoir-faire se marient parfaitement à ses valeurs de mettre de l’avant les grains et les artisans du Québec. On craque pour la miche khorasan, quinoa et canneberges, la fougasse aux olives, la miche de campagne et bien certainement, quelques douceurs sucrées du duo Guichart-Denis.

► facebook.com/LeTamelierboulangerie/

► 1199 boulevard du Curé-Labelle, Blainville

Boulangerie Merci la Vie

Photo courtoisie

Cette boulangerie, située dans les Laurentides, est signe que la passion et l’amour du partage triompheront toujours. Dès l’ouverture en 2015, le couple autodidacte a indéniablement conquis le cœur (et le palais) des Québécois avec notamment des pains qui ont de la personnalité. Ceux-ci sont faits à partir de grains biologiques du Québec, puis fermentés entre 72 heures et 230 heures (!) pour le rendre à la fois plus goûteux et digeste. Une visite chez Merci la Vie mérite définitivement le détour !

► shop.mercilavie.co

► 485 boulevard des Laurentides, Piedmont

La Meunerie Urbaine

Photo courtoisie

Rares sont les boulangeries qui moulent leurs grains directement sur place. Parmi ceux-ci, le boulanger Martin Falardeau de La Meunerie Urbaine fut l’un des premiers au Québec à s’engager dans ce processus loin d’être élémentaire. Travailler une farine fraîchement moulue rend non seulement le pain plus savoureux, mais aussi plus nutritif. Pour goûter la différence, on opte pour ses pains à base de blé ou d’épeautre.

► la-meunerie-urbaine.business.site

► 6151 avenue de Monkland, Montréal

Automne Boulangerie

Photo courtoisie

La boulangerie Automne est rapidement devenue un chouchou dans le quartier Rosemont-La Petite-Patrie, et pour cause. Dès le jour un, les deux amis – l’un boulanger, l’autre chef – ont affiché en grand leurs valeurs et leur philosophie d’offrir des pains savoureux, nutritifs, faits à partir d’ingrédients locaux de grande qualité. Six belles années plus tard, on se réjouit que rien n’ait changé, hormis le souhait d’offrir un produit de plus grande qualité tous les jours.

► automneboulangerie.com

► 6500 avenue Christophe-Colomb, Montréal

► Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand lecuisinomane.com.