David Perron carbure aux montagnes russes

Quand on rappelle le parcours ayant mené le Québécois David Perron à la Ligue nationale de hockey (LNH), il n’est pas étonnant de savoir qu’il savoure pleinement les montagnes russes que composent les séries éliminatoires.

Perron, 33 ans maintenant, a lui-même employé cette image, jeudi soir, après la victoire de 4 à 1 des Blues de St. Louis permettant de niveler la série 1 à 1 contre l’Avalanche du Colorado.

«C’est une grosse montagne russe, a-t-il illustré, cité sur le site web de la LNH, après avoir complété la rencontre avec deux buts. Nous n'étions pas satisfaits de notre dernier match [perdu 3 à 2 en prolongation, mardi]. On avait probablement deux ou trois joueurs qui avaient bien joué. Ce soir [jeudi], nous avons eu la contribution de beaucoup plus de joueurs et c'était important de trouver une façon de gagner un match ici à l'étranger.»

Perron en était personnellement à son 100e match en carrière en séries dans la LNH. Déjà vainqueur d’une coupe Stanley avec les Blues en 2019, il traverse une superbe séquence avec sept buts en huit matchs jusqu’ici dans la phase éliminatoire. À ce niveau, il est le premier joueur dans l’histoire du club de St. Louis à toucher la cible autant de fois durant les huit premiers matchs éliminatoires de l’équipe depuis Shayne Corson, en 1996.

Encore meilleurs?

La carrière de Perron continue de fleurir, lui qui, à 16 ans, avait dû évoluer au niveau midget B en Estrie, après avoir été retranché du camp des Cantonniers de Magog, dans le midget AAA. Il avait ensuite porté les couleurs des Panthères de Saint-Jérôme, dans le junior AAA, avant de finalement faire le saut dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le temps d’une saison, en 2006-2007. Perron fut ensuite un choix de premier tour au repêchage de la LNH.

«Nous avons fait de bons jeux, a ajouté Perron, à propos de la partie de jeudi. Je pense que nous pouvons être meilleurs encore, ce qui est bon signe lorsque tu viens de jouer un bon match.»

Sur une note individuelle, le Québécois totalise maintenant 59 points en carrière, dont 22 buts, durant les séries éliminatoires. Et si tout se passe bien, il disputera, en 2022-2023, un 1000e match en saison régulière dans la LNH. Ses statistiques sont de 665 points en 973 parties. Pour l’heure, Perron se concentre toutefois sur la suite des séries alors que les Blues recevront l’Avalanche, samedi à St. Louis, pour le troisième duel entre les deux équipes.