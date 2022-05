Des investissements de 10 M$ pour la création d’espaces publics à Montréal

Le gouvernement du Canada financera, à la hauteur de 10,7 millions $, 23 projets d’espaces publics à travers la métropole.

Les sommes proviendront du Fonds canadien de revitalisation des communautés.

Les projets financés viseront la revitalisation ou la construction d’espaces publics, tels que des centres communautaires, des espaces de détente ou des aires de jeux.

«Le but de ce fond-là, c’était vraiment que ce soit des espaces publics, que ce soit soutenu par les communautés et que ça permette aux gens de se retrouver. D’être à proximité aussi des artères principales pour stimuler l’activité économique et y ramener les gens», a expliqué Pascale St-Onge, ministre des Sports et responsable du Développement économique Canada pour les régions du Québec.