Du liquide, du vrac, du solide, des humains ou des céréales : que transportent nos navires ?

Bien sûr, l’on reconnait aisément les navires de croisières, avec leurs lignes effilées, leurs ponts nickels et les petits hublots étagés, qui accueillent vacanciers et festivaliers. Ou encore les pratiques traversiers. Mais il y a tous ces autres navires, majoritaires sur nos eaux. Ceux qui nous apportent denrées et produits variés pour faciliter nos repas, nos déplacements, notre quotidien en général.

Pour les marchandises en vrac

Shutterstock

Comme son nom l’indique, le vraquier transporte de la marchandise en vrac. Elle peut être liquide, comme les produits pétroliers ou chimiques, ou encore solides tels le sucre, le grain, le charbon et le minerai. Ce large navire mesure de 120 à 300 mètres et possède une capacité de cargaison allant jusqu’à 50 000 tonnes. Certains vraquiers sont dit auto-déchargeurs, puisqu’ils peuvent s’acquitter du déchargement de manière autonome.

Pour les produits liquides

Shutterstock

Le navire-citerne est conçu pour le transport des liquides, surtout du pétrole et des produits pétroliers.

Pour les conteneurs

Shutterstock

Le porte-conteneur est reconnaissable par ces gros cubes de toutes les couleurs - les conteneurs -, savamment empilés. D’une taille s’échelonnant de 150 à 300 mètres, il peut accueillir jusqu’à 6000 conteneurs EVP (« Équivalent vingt pieds », une unité de mesure utilisée dans ce domaine) contenant de la marchandise variée. Le Port de Montréal voit circuler les porte-conteneurs de plus de 150 pays des autres coins du globe.

Pour un peu tout

Shutterstock

Le navire-polyvalent sillonne les eaux avec à son bord une multitude de marchandises, qu’elle soit réfrigérée, en vrac ou encore en conteneurs.

Pour assister les gros bateaux

Shutterstock

Enfin, il ne faudrait pas négliger le remorqueur. Car bien qu’il soit de petite taille, de 25 à 35 mètres, il est très fort et surtout fort utile en navigation. En effet, c’est sur lui que l’on compte pour guider, pousser et tirer les gros bateaux qui entrent et sortent dans un port. Un petit bateau indispensable pour déplacer d’un point à un autre des navires et pour les manœuvres d’accostage.