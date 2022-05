Festif! : Une invitation à la fête de Martin Juneau

Chef propriétaire du Pastaga restaurant et vins nature depuis 10 ans, Martin Juneau lance son deuxième livre de recettes, Festif ! Avec des plats chics et colorés, faciles à réaliser, et parfaits pour les grandes tablées, il convie petits et grands à se régaler.

Autant dans les ingrédients évoqués, tout en saveurs et en fraîcheur, que par la signature visuelle éclatée des photos qui l’illustrent, le livre de recettes Festif !, de Martin Juneau, est une invitation à la fête, qui nous laisse avec l’envie de nous lancer immédiatement dans la création d’un grand banquet d’été et d’y convier toute la parenté !

« Je me suis sorti de mon personnage de cuisinier professionnel pour réaliser ce livre. Je reviens à l’accessibilité et au plaisir. Avec Festif ! on rencontre Martin Juneau à la maison, comme si on était dans un party ! » a-t-il expliqué en entrevue.

Dans son livre Festif ! publié aux Éditions de l’Homme, il livre une foule de recettes d’entrées, tapas et salades, des plats de viande, fruits de mer et poissons, de desserts et même de cocktails.

Martin Juneau dit avoir été guidé par la recherche de la simplicité et de l’accessibilité, tout au long de la rédaction de son livre. « J’avais eu des commentaires à l’effet que mes recettes étaient parfois un peu difficiles à réaliser dans mon premier livre. Cette fois, j’ai voulu qu’elles soient faciles à faire, sans trop se casser la tête, et idéales pour recevoir des gens et manger en famille. » Les mesures des recettes sont présentées en systèmes métrique (grammes et milligrammes) autant qu’impérial (cuillère, tasse), ce qui les rend accessibles à tous.

Accords vins et bières

Les photos illustrant les 75 recettes de Festif ! sont signées Marc-Olivier Bécotte. « Je n’avais pas une grosse équipe derrière moi, comme c’est le cas pour d’autres auteurs. Ici, c’est moi qui devais faire le stylisme culinaire. Toutes ces photos sont faites avec de la vraie nourriture qu’on a mangée ensuite en famille ! Avec ses photos, Marc-Olivier Bécotte a réussi à amener le livre plus loin, et a apporté une signature visuelle unique, en travaillant la lumière et les couleurs. Je suis très impressionné du résultat », dit Martin Juneau.

Le chef propriétaire du Pastaga, qu’on connaît comme un fervent promoteur du vin nature, se fait une joie de nous convier à un festin « festif et arrosé ! »

« Dans Festif ! Je suggère des accords de vins et de bières pour accompagner les plats, mais j’ai choisi de ne pas préciser de producteurs en particulier, en y allant plutôt avec des suggestions comme “un vin blanc de tel type”. C’est plus facile à trouver qu’un produit spécifique, et on finit par trouver des notes qui vont s’accorder, même si ce n’est pas le vin parfait. »

BIEN BOIRE SELON MARTIN JUNEAU

Photo courtoisie

Ceux qui connaissent bien Martin Juneau savent que, pour lui, « bien boire » est presque aussi important que « bien manger ». Mais que signifie bien boire, selon lui ?

« Non, il ne s’agit pas de modérer sa consommation. C’est plutôt d’adopter une attitude qui nous pousse, oui, à boire moins, mais aussi à boire mieux, en choisissant des produits empreints de leur terroir, des vins issus de raisins vendangés avec amour et cultivés dans le respect de la terre. Mieux boire est un art ; c’est également une culture qui nous permet d’apprécier les petits moments passés entre amis, de découvrir l’histoire derrière les producteurs vinicoles qui nous transportent et nous font rouler les yeux de ravissement. »

Ses conseils pour mieux boire ? « N’hésitez pas à demander des recommandations à votre conseiller. Il vous aidera à faire des mariages heureux. Bien que parvenir à créer le match parfait entre mets et vin soit magique, gardez aussi en tête que tous les plaisirs de la table reposent sur vos envies et vos petits bonheurs gustatifs. Donc, si l’accord proposé ne correspond pas à vos goûts ou ne stimule pas votre palais, allez-y avec votre ressenti, car l’important est surtout dans la communion sacrée qui se crée autour d’un repas. »

Pieuvre grillée à la salsa verde

Photo courtoisie

Bien que la préparation de la pieuvre intimide parfois les cuisiniers amateurs, voici une recette pas trop compliquée qui vous permettra d’obtenir une chair bien tendre et goûteuse.

Portions : 4-6 | Préparation : 25 minutes | Cuisson : 2 heures

INGRÉDIENTS

2 pieuvres entières

1 clou de girofle

1 oignon espagnol

entier pelé

entier pelé 2 bottes de persil italien haché (tiges et feuilles)

3 gousses d’ail hachées

Le jus et le zeste de 2 citrons

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive (ou plus au goût)

4 piments poblanos (piment doux) pelés et coupés en lanières de 3 cm (environ 1 po)

Sel et poivre noir du moulin

TECHNIQUE

Porter à ébullition une grande casserole d’eau non salée. Plonger les pieuvres dans l’eau bouillante trois fois pour environ 2 secondes chaque fois, en les tenant par la tête. Cette action de « choquer » les tentacules à l’eau bouillante aidera à les attendrir. Vider l’eau de la casserole. Remplir la même casserole d’une nouvelle eau non salée. Piquer le clou de girofle dans l’oignon entier, le mettre dans la casserole et ajouter les pieuvres. Porter à ébullition, écumer, baisser le feu et cuire 1 heure 30 minutes. La cuisson doit se faire avec le moins d’ébullition possible afin que la chair des pieuvres soit bien tendre : il faut que l’eau ne soit que fumante. Retirer la casserole du feu et laisser refroidir les pieuvres dans l’eau une trentaine de minutes. Lorsque la température est supportable, sortir les pieuvres délicatement, détacher les tentacules du reste du corps et retirer la peau violacée de chaque tentacule. Réserver dans une grande assiette. Préchauffer le BBQ à intensité élevée. Au robot culinaire, broyer le persil, l’ail, le jus et le zeste des citrons, et environ 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive jusqu’à l’obtention d’une purée relativement lisse. Réserver dans un grand bol. Saler et poivrer les tentacules et les poblanos. Les lustrer d’huile d’olive. Au BBQ, à feu vif, griller les piments de chaque côté environ 2 minutes ou jusqu’à tendreté. Déposer les tentacules dans la salsa verde et bien les enrober. Servir le tout dans une grande assiette à partager.

Tartine d’avocat grillé et de tomate ancestrale

Photo courtoisie

Ma tartine préférée du moment. Je n’avais jamais fait griller d’avocat, puis il y a trois ans, lors d’un voyage à New York, j’ai constaté que tous les restaurants en avaient au menu. Depuis, c’est un classique chez nous !

Portions : 4-6 | Préparation : 25 minutes | Cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS

4 avocats (pas trop mûrs)

45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive (plus pour la cuisson au BBQ et le service)

80 ml (1/3 tasse) de crème sure

Le jus de 1 citron vert

4 grosses tranches de pain de ménage

2 grosses tomates de type ancestrales

4 feuilles de laitue Boston

Sel et poivre noir du moulin

TECHNIQUE

Préchauffer le BBQ à haute intensité. Couper les avocats en deux, retirer le noyau, mais garder la pelure. Saler et huiler légèrement la chair d’avocat. Placer les moitiés côté chair sur la grille du BBQ et faire griller à feu très élevé environ 3 minutes. Retourner les avocats (côté pelure vers le bas) et poursuivre la cuisson 3 minutes. Laisser tempérer, puis retirer la pelure (cela se fera facilement une fois la chair d’avocat cuite). Réserver. Dans un bol, mettre 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive, la crème sure et le jus de citron vert. Mélanger afin de bien émulsionner. Huiler les tranches de pain. Les faire griller au BBQ à feu élevé une vingtaine de secondes (au maximum) de chaque côté. Réserver. Couper les tomates en quartiers et les avocats en fines tranches. Garnir chaque toast du mélange de crème sure, de tranches d’avocat grillé et de tomate ancestrale, d’une feuille de laitue, d’un filet d’huile d’olive et de poivre noir.

Note : Vous pouvez aussi utiliser les avocats dans la confection d’un guacamole. Le petit goût de brûlé obtenu grâce au BBQ ajoutera de la personnalité à votre trempette.

Tartare de veau et chips de topinambour

Photo courtoisie

Twist intéressant d’un classique de bistrot français. Les chips de topinambours donnent une texture craquante vraiment unique et sont plus santé que les frites !

Portions : 4-6 | Préparation : 30 minutes | Cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS

Huile végétale ou canola (pour la friture)

400 g (7/8 lb) de filet de veau

1 jaune d’œuf

Le jus de 1/2 citron

20 ml (4 c. à café) de moutarde forte

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

6 branches d’estragon frais haché

1/2 échalote française ciselée

Tabasco au goût

10 topinambours (ou plus s’ils sont très petits)

Une douzaine d’amandes entières non rôties

Sel et poivre noir du moulin au goût

TECHNIQUE

Chauffer l’huile végétale ou canola dans la friteuse à 150 °C (300 °F). Tapisser une plaque de cuisson de papier absorbant. Au couteau, tailler le filet de veau en cubes de 3 à 5 mm (environ 1/4 po) de largeur. Déposer dans un grand bol. Ajouter le jaune d’œuf, le jus de citron, la moutarde forte, l’huile d’olive, l’estragon et l’échalote. Bien mélanger. Assaisonner de sel et de tabasco au goût. Réserver au frigo. Nettoyer les topinambours sous l’eau froide avec une brosse. Les trancher finement à l’aide d’une mandoline. Déposer quelques tranches dans l’huile chaude de la friteuse et les frire quelques minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées et sèches. Sortir les tranches à l’aide d’une cuillère trouée, les déposer sur le papier absorbant et assaisonner. Répéter l’opération tant qu’il y a des topinambours. Pour le service, déposer le tartare au fond de l’assiette et recouvrir le plus possible de chips de topinambour. Directement au-dessus, à l’aide d’une râpe fine (de type Microplane), râper les amandes blanches afin de donner l’apparence d’une « neige » recouvrant le plat.

Jalapeños farcis et yogourt à l’oignon vert

Photo courtoisie

Un snack muy caliente qui fera monter la chaleur autour de la table !

Portions : 4 | Préparation : 20 minutes | Cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS

12 piments jalapeños

100 g (3 1/2 oz) de fromage de chèvre non affiné

12 tranches fines de guanciale (voir Note)

250 ml (1 tasse) de yogourt grec nature

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de vin rouge

4 oignons verts ciselés

Sel et poivre noir du moulin au goût

TECHNIQUE

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin. Inciser les jalapeños sur la longueur et les vider de leurs pépins avec le dos d’une petite cuillère. Farcir les piments avec le fromage de chèvre de manière à bien les remplir. Enrouler une tranche de guanciale autour de chaque piment farci (elle doit être bien serrée). Piquer chaque piment d’un cure-dent ou bâtonnet en bambou pour maintenir le tout en place et déposer sur la plaque. Cuire au four environ 15 minutes, ou jusqu’à ce que le guanciale soit bien croustillant, en retournant les piments à mi-cuisson. Pendant ce temps, dans un bol, mélanger le yogourt, l’huile, le vinaigre et les oignons verts. Assaisonner au goût. Verser dans un bol de service. Servir les piments dans une grande assiette avec la trempette de yogo

Note : Le guanciale, qui est une charcuterie italienne provenant de la bajoue de cochon, peut être remplacé ici par du bacon ou de la pancetta.

Brocolis grillés au chèvre frais

Photo courtoisie

Portions : 4-6 | Préparation : 15 minutes | Cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS

100 g (1/2 tasse) de graines de tournesol

Huile d’olive au goût

2 brocolis

30 g (environ 1 tasse) de bébés épinards

Sel et poivre noir du moulin au goût

Crème de fromage

80 ml (1/3 tasse) de crème 35 %

100 g (3/4 tasse) de fromage de chèvre frais non affiné

10 ml (2 c. à café) de vinaigre de vin blanc

TECHNIQUE

Préchauffer le BBQ à intensité élevée et le four à 190 °C (375 °F). Déposer les graines de tournesol sur une plaque de cuisson et les mettre au four 5 minutes afin de les assécher. Saler, huiler légèrement et réserver. Détailler les brocolis en fleurons en gardant les tiges les plus longues possible (ils seront ainsi plus faciles à griller). Les déposer dans un grand cul-de-poule, les lustrer d’huile d’olive et les assaisonner. Sur le BBQ, à température très élevée, griller les bouquets de brocoli 2 ou 3 minutes de chaque côté, le couvercle fermé afin que la chaleur soit répartie. (Il faut que le brocoli soit encore ferme, mais bien marqué par la grille.) Réserver sur une grande assiette. Pour préparer la « crème de fromage » : dans un bol, mélanger la crème, le fromage et le vinaigre afin d’obtenir une préparation plutôt liquide, idéalement à texture lisse. Verser cette crème fromagée sur les brocolis et bien les enrober. Ajouter les épinards, assaisonner et saupoudrer de graines de tournesol. Terminer par un tour de poivre du moulin et par un trait d’huile d’olive.

Note : Le fromage crémeux et la crème remplacent adéquatement l’huile dans une vinaigrette conventionnelle. On peut très bien utiliser cette « crème de fromage » comme sauce froide pour une volaille grillée.