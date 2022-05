Hubert Lenoir: un retour électrisant

Hubert Lenoir a été électrisant, vendredi soir, à la première soirée en extérieur du festival Santa Teresa.

Le chanteur a pour l’occasion, présenté pour la toute première fois en sol québécois les chansons de son deuxième album «PICTURA DE IPSE : musique directe», sorti en septembre 2021, sur la Scène principale en fin de soirée. Il en était d’ailleurs le clou.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«I’m back!»

Lenoir, qui revient tout juste d’une tournée en Europe où il était depuis la fin du mois d’avril, est monté sur scène vers 21 h 40 vêtu d’une robe de mariée et d’un chapeau de trappeur sur «GOLDEN DAYS».

La foule agglutinée au pied de la scène semblait vraisemblablement heureuse d’être réunie à nouveau à ce festival boutique tenu à Sainte-Thérèse, sur la couronne nord de Montréal. En mode festive, elle a acclamé le chanteur à son arrivée sur scène, mais a aussi chanté avec lui les paroles de plusieurs de ses chansons, dont «MTL STYLE LIBRE» et «Si on s’y mettait», de Jean-Pierre Ferland, parue sur «Darlène».

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Dans une ambiance survoltée, Hubert Lenoir, qui était dans une forme splendide, a aussi interprété au cours de son concert les trois simples de son plus récent album, soit «Secret», «Dimanche soir» et «Octembre». Tel un véritable «show man», le chanteur occupait toute la scène, dansait avec ses choristes et musiciens et faisait preuve d'une grande aisance.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

À son premier rendez-vous avec le festival, Hubert Lenoir avait été attitré au Cha Cha, un bar d’à peine 200 places. À l’époque son simple «Fille de personne» venait d’être lancé et une foule d’environ 600 personnes s’étaient massées à l’entrée de l’établissement pour le voir. Ils étaient bien plus nombreux vendredi soir.

Le bal pop-rock de la première soirée extérieure, qui marquait le grand retour des «Gros Show» sur la Scène principale, a été lancé par Lydia Képinski, qui présentait elle aussi son deuxième opus, «Depuis», sorti au cours des dernières semaines, et par Choses Sauvages.

Le festival Santa Teresa a lieu toute la fin de semaine avec sa programmation des belles années, soit des concerts extérieurs payants et gratuits, des soirées à l’église et dans différents lieux de Sainte-Thérèse. Pour les détails : santateresafest.ca