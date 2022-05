Kim Kardashian veut fonder un cabinet d'avocats spécialisé dans la réforme carcérale

Kim Kardashian voudrait créer son propre cabinet d’avocats.

Dans le dernier épisode de l’émission Hulu The Kardashians, la vedette de la télé-réalité rencontre Scott Budnick, le fondateur de l’Anti-Recidivism Coalition (ARC), pour discuter de la manière dont elle pourrait « faire la différence » en ce qui concerne la réforme carcérale américaine.

« Je pense que ce serait cool de créer une entreprise qui ne s’occupe que de la réforme de la justice et embauche des anciens incarcérés pour la diriger et y travailler, a-t-elle déclaré, indiquant qu’aider à financer des procès et des enquêtes l’intéresserait. J’investis vraiment dans les gens avec qui je travaille, en particulier dans les affaires de peine de mort. »

Elle a ensuite abordé le dossier Brandon Bernard, qui a été condamné à mort pour les meurtres de Todd et Stacie Bagley en 1999 et qui est resté dans le couloir de la mort jusqu’à son exécution en décembre 2020.

La vedette de 41 ans, qui a réussi l’examen de droit du « baby bar » lors de sa quatrième tentative en décembre dernier, a expliqué avoir « plutôt bien » appris à connaître le condamné à mort au cours de ses derniers jours et qu’elle avait été son « dernier coup de téléphone ».

« Il a été exécuté, nous n’avons pas pu arrêter ça, mais c’est pour ça que je fais ce que je fais parce que le système est tellement défectueux. Je pense que mon objectif est simplement de partager ce processus afin que les gens puissent voir à quoi ressemble vraiment notre système, et à quel point la peine de mort est vraiment inhumaine », a-t-elle déclaré.

Dans cet épisode, Kim Kardashian a également été vue en train d’utiliser ses relations avec des célébrités, notamment Amy Schumer, Snoop Dogg et James Corden, pour attirer l’attention sur le cas de l’ancien condamné à mort Julius Jones. Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, a commué la peine de celui-ci en réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle à peine quatre heures avant son exécution prévue en novembre.

Évoquant son travail juridique lors d’une nouvelle conversation avec Scott Budnick, Kim Kardashian a déclaré que son défunt père, l’avocat Robert Kardashian, serait fier de son engagement.

« Ça lui ferait plaisir. Il dirait : “Tu es folle”, parce qu’il avait l’habitude de me dire : “Tu ne devrais pas faire ça. Il m’a dit : ‘Tu es tellement vaniteuse, tu ne vas pas vouloir être avocate et tu vas avoir tellement de putai*s de rides à cause du stress et tu vas rester éveillée toute la nuit’ », a-t-elle raconté d’un sourire.