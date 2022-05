La présidente de VIA Rail Canada quitte son poste

La présidente et chef de la direction de VIA Rail Canada, Cynthia Garneau, a annoncé démissionner de son poste le cœur léger et «avec le sentiment du devoir accompli».

«Je m'étais donné comme mission d'obtenir la confirmation pour le TGF [Train à Grande Fréquence] et avec le processus d'approvisionnement bien entamé, mon train est arrivé à destination. C'est maintenant à un autre conducteur de mener l'organisation pour les prochaines étapes», a-t-elle déclaré par communiqué.

«Je tiens à remercier madame Garneau pour son service au sein de la société et son travail au cours des trois dernières années, visant à moderniser VIA Rail, et pour l'adaptation des opérations de VIA Rail au plus fort de la pandémie de COVID-19», a acclamé le député de Mississauga, Omar Alghabra.

Le conseil d’administration de VIA Rail a tenu à saluer le travail de Cynthia Garneau pendant son mandat, notamment pour son travail acharné pendant la crise sanitaire.

Présidente de Bell Helicopter Textron Canada limitée depuis 2016, elle est arrivée au poste de présidente et cheffe de la direction chez VIA Rail en 2019.

«Cynthia Garneau a mené l'essentiel de son mandat en temps de pandémie; elle a relevé des défis hors du commun tout en gardant le cap sur notre ambitieux programme de modernisation et le bien-être des employés», a louangé la présidente du conseil d'administration de VIA Rail, Françoise Bertrand.

C’est le chef de la direction, affaires commerciales, Martin R.Landry, qui prendra le flambeau et assurera la succession de Mme Garneau, a informé Mme Bertrand.