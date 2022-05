La Ronde: la saison 2022 commence ce samedi

Les amateurs de sensations fortes pourront profiter dès samedi des installations du parc d’attractions La Ronde sans aucune restriction sanitaire.

C’est lors du lancement de la saison estivale 2022 que le public pourra s’amuser dans les montagnes russes et profiter d’une panoplie d’activités, telles que les spectacles pour enfants de la Ribambelle.

«Nous sommes enchantés d’offrir des expériences diversifiées à l’échelle du parc à nos invités tout au long de la saison et de ramener la tradition estivale préférée des Montréalais, L’International des Feux Loto-Québec», a affirmé Sophie Emond, présidente du parc.

Une programmation forte

De nombreux évènements aimés du public feront également leur retour cette année. De l’International des Feux Loto-Québec en passant par les Soirées Techno, la programmation 2022 plaira aux tout petits comme aux plus grands.

La saison se conclura en octobre avec le traditionnel Festival de la Frayeur durant lequel zombies, démons et vampires envahiront La Ronde.

Nouveauté pour l’été 2022

Cette année, des nouveautés culinaires font leur entrée sur le site de La Ronde permettant une plus grande variété qui plaira à tous. Ainsi, que ce soit pour un repas de la mer à l’Aquabar ou des hot-dogs style coréen chez Arirang, tout le monde trouvera son compte.

De plus, il sera possible de commander un repas à partir d’un téléphone intelligent via l’application Six Flags. Cependant, «cette option sera accessible plus tard dans la saison», a précisé l’administration du parc.