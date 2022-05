Le Chantier Naval Forillon, 70 ans de plaisir au travail

Depuis 70 ans, le Chantier Naval Forillon construit des navires grâce à ses employés non seulement passionnés, mais aussi fiers de leur métier et de leur communauté. Déjà l’un des plus importants chantiers maritimes au Québec, il ne cesse de croître.

En plus de construire des bateaux, il les répare, les conçoit et les équipe de technologies d’avant-garde, une valeur ajoutée pour les besoins d’aujourd’hui. Ceux qui mettent la main à la pâte viennent de tous horizons et, chaque jour, profitent des attraits irrésistibles de la Gaspésie.

Cap sur la Gaspésie!

Situé à Gaspé, le Chantier Naval Forillon permet à ses employés de se dépasser, de travailler dans un esprit familial où l’entraide et la joie règnent, de découvrir de nouvelles méthodes de fabrication et... de se rapprocher de la nature tout en bénéficiant des activités urbaines.

La Gaspésie (et le Chantier Naval Forillon, bien sûr) est un lieu de vie personnelle et professionnelle des plus chaleureux où se réalisent de grandes choses. Admirer les bateaux construits parce qu’on y a contribué et la mer à perte de vue crée du bonheur en continu.

Prêt à travailler au sein d’une équipe positive?

Le Chantier Naval Forillon recrute des personnes autant à des postes administratifs qu’à des postes de production. Viens communiquer tes idées et ton savoir-faire, et laisse libre cours à tes envies de plein air et de partage de valeurs humaines.