Le Congrès ukrainien canadien inquiet de «l’absence de stratégie fédérale»

S’il salue les récents engagements pris par Ottawa pour aider les réfugiés ukrainiens qui souhaiteraient fuir leur pays pour rejoindre le Canada, le Congrès ukrainien canadien a soulevé un manque «d’action adéquate» du gouvernement Trudeau.

L’organisation a fait part de ses préoccupations dans une lettre ouverte transmise le 9 mai dernier au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser.

«[Le Congrès] est préoccupé par le fait que le manque d’action adéquate et opportune ternit l’image du Canada en tant que refuge humanitaire sûr», est-il notamment possible d’y lire.

Ottawa a annoncé plusieurs mesures provisoires au cours des dernières semaines comme l’offre de deux semaines d’hébergement à l’arrivée des Ukrainiens, six semaines de soutien financier ainsi que des vols nolisés vers le Canada.

«Bien que les mesures fédérales provisoires susmentionnées soient les bienvenues, le Congrès craint que même à court ou moyen terme, elles ne soient pas efficaces pour soutenir les plus vulnérables parmi les personnes déplacées. Comme vous le savez, la disponibilité et la portée de l’aide provinciale sont très variables et ne sont pas mises en œuvre de manière cohérente», a avancé dans sa lettre Alexandra Chyczij, présidente du Congrès.

Selon elle, le plus alarmant resterait le manque de stratégie fédérale afin de coordonner un programme de logements sûrs, qui doit être opérationnel dès l’arrivée des Ukrainiens en sol canadien.

Elle s’est ainsi rangée du côté de l’Alliance canadienne du secteur de l’établissement des immigrants, qui a réclamé un soutien supplémentaire en étendant l’admissibilité aux prestations fédérales et en offrant un accès immédiat à l’Allocation canadienne pour enfants.

«Alors que les Ukrainiens déplacés continuent d’arriver sur le sol canadien, il est impératif que nous nous assurions qu’ils reçoivent l’accueil compatissant dont ils ont besoin et qu’ils méritent», a ajouté Mme Chyczij.