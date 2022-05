Le Port de Montréal : ancré dans votre quotidien et votre économie

Complice de votre vie de tous les jours

On n’y prête pas assez attention, mais 80 % des produits de tous les jours sont transportés par bateau, par conteneurs, entre autres. Pensez meubles, véhicules routiers, produits pharmaceutiques, biens informatiques, denrées alimentaires, vêtements...

Le Port de Montréal manutentionne tous les types de marchandises et relie 110 millions de consommateurs à plus de 140 pays dans le monde. Il permet à des entreprises d’ici de transformer des marchandises qui se retrouvent ensuite dans nos maisons et commerces. À l’inverse, des millions de tonnes de marchandises locales quittent le Port de Montréal chaque année pour faire rayonner nos entreprises partout sur la planète.

Un boost pour l’économie d’ici

Le Port de Montréal, c’est aussi un moteur économique puissant qui propulse le développement des entreprises du Québec et de l’Ontario vers de nouveaux sommets. Imaginez, ses opérations entraînent plus de 19 000 emplois directs et indirects. Son importance stratégique est indéniable : on parle de près de 275 millions de dollars en valeur de marchandises qui transitent sur ses quais chaque jour!

D’ici 2030, le Port de Montréal continuera de miser sur un développement économique durable et intelligent pour faire prospérer le Québec et le reste du Canada, notamment en travaillant activement à accélérer la transition énergétique et en développant son grand projet d’avenir, le terminal Contrecœur, qui appuiera la croissance des entreprises et des échanges commerciaux du Québec et du Canada.