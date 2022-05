Le Port de Québec : dans le top 5 des plus importants ports canadiens.

Le Port de Québec au cœur des défis du XXIe siècle

Avec près de 30 millions de tonnes importées ou exportées par navire annuellement, le Port de Québec se classe dans le top 5 des plus importants ports canadiens. Chaque année, les navires qui passent par le Port sont au cœur d’une chaîne logistique qui transporte pour environ 20 milliards de dollars de marchandises.

L’utilisation des marchandises en vrac dans de nombreux produits de consommation est souvent méconnue par la population. Pourtant, ce qui se transborde aux différents terminaux du Port de Québec fait partie du quotidien de milliers de personnes et permet de répondre à un nombre important de besoins quotidiens.

Des céréales jusqu’aux batteries de VÉ

C’est le cas du sucre brut, du sel, de l’essence, des céréales et d’autres produits que l’on consomme régulièrement. Il faut aussi penser aux fertilisants, qui permettent aux agriculteurs d’ici de cultiver leurs céréales, légumes et fruits, et de fournir de la nourriture à leur bétail. Certains instruments chirurgicaux en alliage spécialisé, les cellulaires, certains produits pharmaceutiques, de même que les batteries des véhicules électriques utilisent le nickel qui est transbordé ici, à Québec. La transition vers une économie plus verte décarbonée nécessitera l’utilisation de ces types de minerais stratégiques transitant à Québec.

Comme toutes les industries, le secteur maritime est appelé à s’adapter pour relever les défis reliés aux changements climatiques. Le port de Québec envisage l’avenir avec confiance pour soutenir la transition énergétique au sein des chaînes d’approvisionnement, pour mener à bien la décarbonation de ses activités déjà amorcée et pour stimuler le développement d’une économie durable pour tous.

https://affaires.portquebec.ca/fr/vue-ensemble-du-port/