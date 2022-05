Le terminal portuaire de Sorel-Tracy, pour un quai flottant innovant

En partenariat avec QSL, entreprise spécialisée en opérations portuaires, arrimage, logistique et transport en Amérique du Nord, la Ville de Sorel-Tracy prépare la phase 2 de son projet de nouveau terminal portuaire.

C’est à l’emplacement de l’ancienne centrale thermique d’Hydro-Québec aujourd’hui démantelée dans une vision de développement durable, que cette nouvelle zone industrialo-portuaire sera complétée. QSL y a d’ailleurs érigé un vaste entrepôt multimodal inauguré l’automne dernier sur ce site stratégique situé sur le littoral du fleuve Saint-Laurent.

Un quai flottant novateur au Québec

La construction de cet entrepôt destiné à la marchandise en vrac représentait la première phase du projet et dessert déjà une clientèle locale. La seconde, que l’on souhaite voir réalisée dans les 24 prochains mois, sera consacrée à la conception d’un quai flottant. Un concept innovateur et résilient, en cours de développement, qui s’inscrira comme une première au Québec. Les processus en vue d’obtenir les autorisations gouvernementales et concrétiser ce projet propulsé par une économie « bleue » sont enclenchés.

« Véritable plaque-tournante économique, ce quai va apporter une activité qui sera bénéfique pour l’ensemble des entreprises qui s’installeront tout autour », souligne Carlo Fleury, directeur général à la Ville de Sorel-Tracy. Il ajoute que la municipalité possède six millions de pieds carrés destinés à une utilisation industrielle privilégiant une approche de développement durable compatible avec la vision de la Ville depuis les tout débuts du projet. Les entreprises qui aimeraient s’y installer bénéficieront d’un réseau de transport multimodal performant puisque le secteur est desservi par l’autoroute 30, par la voie ferrée du CN et bientôt, par la voie maritime et ce, à 20 minutes des futures installations du Port de Montréal à Contrecœur.

