Les meilleurs endroits pour pêcher au Québec selon le passionné de plein air Alexis Pageau

Avec sa faune et sa flore d’exception, le Québec constitue un véritable terrain de jeu pour les adeptes de plein air qui prennent d’assaut les parcs et les lacs dès la fonte des neiges.

Lorsque le printemps est bien installé et que les lacs sont libérés de leurs glaces, les pêcheuses et pêcheurs ne pensent qu’à une chose: lancer leur ligne à l’eau.

Dans le but de nous inspirer et de nous faire rêver, Alexis Pageau, animateur télé et pêcheur professionnel, nous fait part de ses meilleures recommandations d’endroits pour pêcher au Québec.

Après avoir parcouru la province de long en large durant ses quatre années à la barre de l’émission de pêche Hooké, l’explorateur dans l’âme est devenu une véritable référence en la matière. Laissez-vous tenter et suivez le guide!

La rivière aux Feuilles / Nunavik

Saumon de l’Atlantique

Facebook d'Alexis Pageau

Alexis Pageau entretient une histoire d’amour avec le Grand Nord, qu’il affectionne tout particulièrement pour sa culture et le dépaysement qu’il procure. Son endroit de prédilection est la rivière aux Feuilles, au Nunavik. «Ce qui est vraiment spécial, c’est qu’il est possible de pêcher le saumon et la truite mouchetée tout en observant la faune terrestre qui est unique dans ce coin de pays. C’est vraiment impressionnant!»

La Baie-des-Chaleurs / Gaspésie

Bar rayé

«La pêche au bar rayé gagne en popularité sur les côtes de la Baie-des-Chaleurs, car c’est une pêche hyper trippante. Le bar rayé est un poisson combatif qui se promène en banc, donc quand on commence à en prendre sur les berges, tout le monde en prend en même temps. Et ça donne de bons combats.» De plus, il s’agit d’un poisson en santé, qui est très bon à manger, alors il est possible d’en pêcher un ou deux pour la consommation, selon la règlementation.

La Grande Cascapédia et la rivière Bonaventure / Gaspésie

Saumon de l’Atlantique

Facebook d'Alexis Pageau

«La Grande Cascapédia est reconnue mondialement pour le saumon de l’Atlantique, car il y en a en abondance, et c’est à cet endroit que les plus gros ont été capturés. Du côté de la rivière Bonaventure, elle possède l’eau la plus cristalline au monde, ce qui nous permet de voir les saumons nager à 20, voire 30 pieds de profondeur. Ce sont assurément les deux rivières les plus iconiques du coin.»

La rivière Montmorency / Québec

Différentes variétés

Au pied de la chute Montmorency, dans la Ville de Québec, une foule d’espèces de poissons se côtoient en raison de l’eau qui y est très bien oxygénée. «Les poissons du fleuve sentent l’appel de l’eau. Doré, saumon, truite mouchetée et truite arc-en-ciel, esturgeon, achigan: quand tu pêches à cet endroit, tu ne sais jamais ce que tu vas prendre!»

En vrac:

La rivière Jacques-Cartier près de Québec: idéale pour pêcher à la mouche;

La rivière des Prairies au nord de Montréal: l’endroit tout indiqué pour prendre de l’achigan;

La réserve faunique Mastigouche en Mauricie: le paradis de la truite mouchetée;

La zec Pontiac en Outaouais: pour la pêche à la truite;

Le lac Mistassini à la Baie-James: le plus grand lac d’eau douce du Québec;

La rivière Nabisipi sur la Côte-Nord: pour la pêche au saumon de l’Atlantique;

Le lac des Neiges dans la réserve faunique des Laurentides: pour la pêche à la truite grise.

Mon dossier chasse et pêche

Facebook d'Alexis Pageau

Délivrant 1,2 million de permis de chasse, de pêche et de piégeage chaque année au Québec, le gouvernement du Québec a modernisé son offre et propose désormais un nouveau processus d’achat simplifié, sécurisé et accessible par l'entremise d'une plateforme numérique.

En effet, les adeptes de chasse et de pêche peuvent maintenant se rendre en ligne à Mon dossier chasse et pêche pour créer gratuitement leur dossier et acheter leurs permis de chasse et de pêche (sans coupon de transport). Les permis achetés sur la plateforme peuvent par la suite être imprimés ou conservés en version numérique sur un appareil mobile.

La plateforme est également un portail où vous pourrez trouver l’ensemble des renseignements liés à la pratique de vos activités.

Bonne saison de pêche!