Libérez les noix

Réussir à casser la coquille des noix, c’est mériter le droit de les déguster à sa façon. Dans une salade, sur un sundae, mélangées avec des fruits séchés, à l’intérieur d’un muffin, sautées avec des légumes... Les noix rendront vos repas et en-cas savoureux et bien craquants !

Moulin à muscade

Photo courtoisie

Parce que la noix de muscade fraîchement moulue est plus goûteuse que l’épice en poudre achetée à l’épicerie, optez pour ce moulin aussi simple à utiliser qu’une poivrière au moment de rehausser vos recettes et cafés. Il permet de moudre uniquement la quantité désirée, puis de conserver les noix en préservant leurs huiles et arômes.

leevalley.com > 28,50 $

Tel un champignon

Photo courtoisie

Ce casse-noix Westmark en bois de hêtre ressemble étrangement à un champignon qui côtoierait des noix en pleine nature ou dans une recette. En faisant tourner sa partie supérieure, la vis presse et brise la coquille de votre noix préférée placée juste en dessous, pour enfin la déguster !

boutique1101.com > 19,95 $

Dans la coupelle

Photo courtoisie

Pour ouvrir la coquille d’une noix en gardant le fruit intact, il suffit d’insérer une noisette, une noix de Grenoble ou une amande dans la coupelle en aluminium de cet accessoire, puis d’exercer une pression sur ses poignées en hêtre. Ensuite, pour déloger le fruit, il ne reste qu’à retourner le casse-noix en tapant doucement sur la coupelle.

leevalley.com > 45,50 $

Lait d’amande

Photo courtoisie

Voici tout ce qu’il vous faut pour concocter des boissons à base de noix, mais aussi d’avoine, de noix de coco ou de soja, en contrôlant tous les ingrédients qui les composent. L’ensemble comprend deux pots Kilner (0,5 litre) à large ouverture, un pare-éclaboussures en silicone pratique pendant le mélange, un piston en acier inoxydable qui sépare le liquide de la pulpe de noix, un verseur en silicone et un couvercle en acier inoxydable.

quincailleriedante.com > 49,97 $