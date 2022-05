L’industrie maritime du Saint-Laurent : l’histoire d’un peuple

Il était une fois un fleuve majestueux, les bras ouverts sur l’océan. À sa rencontre sont venus des explorateurs qui voyaient dans cette invitation un passage vers un éden commercial nommé Orient. C’est de cette rencontre survenue au 16e siècle qu’est née notre nation.

Si les historiens ont nommé le Saint-Laurent « la porte du continent », les premiers navigateurs n’allaient pas moins s’y cogner le nez. Les rapides, les chutes, les courants, les hauts-fonds, la brume et la glace sont autant d’obstacles où se sont échoués leurs rêves. Déjà, Jacques Cartier avait été arrêté dans sa quête du passage du Nord-Ouest par les rapides de Lachine, juste aux pieds de ce qui allait devenir Montréal.

Une route commerciale naturelle

Pourtant, bien avant l’arrivée des Européens, le Saint-Laurent était le lieu d’approvisionnement, d’échange et de commerce utilisé par les peuples autochtones qui parcouraient des centaines de kilomètres en canot d’écorce sur ce qu’ils avaient nommé « le chemin qui marche ». Depuis l’époque de la traite de fourrures, en passant par le bois, puis les céréales et le fer, le développement socioéconomique du Canada est tributaire des voies navigables du Saint-Laurent.

Activité portuaire

Lieu de transit des matières premières provenant de l’est, la région de Québec est au cœur du commerce du bois au 19e siècle. À cette période, Québec est donc le point central de l’activité économique des Grands Lacs jusqu’au golfe du Saint-Laurent.

De son côté, l’activité portuaire de Montréal prend son essor vers les années 1830 lorsque les marchands se tournent vers l’exportation de céréales, de produits manufacturés et de denrées alimentaires.

Des ports secondaires allaient aussi contribuer à l’essor du pays : on parle notamment de Sorel, de Baie-Comeau, de Sept-Îles et de Port-Cartier.

Défier la nature

Au début du 19e siècle où les connaissances maritimes évoluent en même temps qu’est introduite la vapeur, le fleuve allait devoir encore changer de visage pour faire place à des bateaux toujours plus gros. Ainsi, plusieurs travaux de dragage ont été entrepris, des rapides ont dû être contournés par force de canaux et d’écluses bâtis au fil des décennies, particulièrement au 19e et 20e siècle.

Un miracle d’ingénierie

Ce rêve d’une route commerciale qui relie le nouveau continent à l’Europe avait débuté sous le régime français en 1680 avec le canal Lachine. Il se concrétisera le 25 avril 1959, jour où la reine Élisabeth II et le président Eisenhower inaugurent officiellement la voie maritime du Saint-Laurent.

Aujourd’hui, la route maritime qui se poursuit jusqu’au lac Supérieur s’écoule sur 3700 km. Selon la Commission mixte internationale, en 2017, les activités économiques portuaires totalisent 60 milliards de dollars et procurent 329 000 emplois au Canada et aux États-Unis1. Ce n’est pas par hasard que l’historien Jean-Claude Lasserre mentionne que « le Saint-Laurent est le cœur et le berceau de la nation québécoise2 ».